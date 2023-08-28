Чиновники курганского округа рискнули оставить школу и дома без отопления

Власти курганского округа рискнули оставить школу и дома без отопления

29 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Школа и многоквартирные дома в Звериноголовском округе могли остаться без отопления в случае ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники Звериноголовского округа (Курганская область) не хотели ремонтировать трубы, которые обеспечивают теплом школу и дома села Круглое. В дело пришлось вмешаться местному прокурору и через суд доказать, что обязанность по проведению ремонта теплотрассы лежит на мэрии округа. Об этом указано на сайте Звериноголовского районного суда. «Прокурор Звериноголовского района обратился в районный суд с иском о возложении обязанности по выполнению капитального ремонта теплотрассы теплоснабжения на администрацию Звериноголовского муниципального округа Курганской области <…> потребители тепловой энергии: Круглянская средняя школа и население (5 многоквартирных домов) в с. Круглое», — говорится в документах суда. Текущее состояние участков трубопроводов тепловой сети, протяженностью в километр, при эксплуатации может привести к созданию аварийных ситуаций.



Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой округа Мариной Панкратовой. На звонок никто не ответил. По словам одного из специалистов Звериноголовского округа по ЖКХ и строительству Тараса Безводненских работы с проблемной теплотрассой были начаты, но подробности ему неизвестны, так как он в местном ЖКХ отвечает за вопросы касающиеся архитектуры.



Ранее URA.RU писало, что жители пяти курганских округов рискуют остаться без отопления. Причиной стало то, что представители муниципального предприятия Лебяжьевского округа Курганской области «Теплотранс», которое отвечает за отопление в этих округах, задолжало местному бизнесмену 30 млн рублей за прошлую поставку угля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники Звериноголовского округа (Курганская область) не хотели ремонтировать трубы, которые обеспечивают теплом школу и дома села Круглое. В дело пришлось вмешаться местному прокурору и через суд доказать, что обязанность по проведению ремонта теплотрассы лежит на мэрии округа. Об этом указано на сайте Звериноголовского районного суда. «Прокурор Звериноголовского района обратился в районный суд с иском о возложении обязанности по выполнению капитального ремонта теплотрассы теплоснабжения на администрацию Звериноголовского муниципального округа Курганской области <…> потребители тепловой энергии: Круглянская средняя школа и население (5 многоквартирных домов) в с. Круглое», — говорится в документах суда. Текущее состояние участков трубопроводов тепловой сети, протяженностью в километр, при эксплуатации может привести к созданию аварийных ситуаций. Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой округа Мариной Панкратовой. На звонок никто не ответил. По словам одного из специалистов Звериноголовского округа по ЖКХ и строительству Тараса Безводненских работы с проблемной теплотрассой были начаты, но подробности ему неизвестны, так как он в местном ЖКХ отвечает за вопросы касающиеся архитектуры. Ранее URA.RU писало, что жители пяти курганских округов рискуют остаться без отопления. Причиной стало то, что представители муниципального предприятия Лебяжьевского округа Курганской области «Теплотранс», которое отвечает за отопление в этих округах, задолжало местному бизнесмену 30 млн рублей за прошлую поставку угля.