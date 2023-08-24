24 августа 2023

Жители пяти курганских округов рискуют остаться без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с отоплением могут возникнуть из-за долгов перед поставщиком угля Фото:

Представителей муниципального предприятия Лебяжьевского округа Курганской области «Теплотранс» обязали выплатить бизнесмену Светлане Поповой 30 млн рублей, которые организация задолжала за поставку угля. Данная информация размещена на сайте областного арбитражного суда. По словам источника, связанного с властями региона, из-за этого могут возникнуть проблемы с отоплением в пяти муниципальных округах, за которые отвечает «Теплотранс».

«Арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с МУП МО Лебяжьевского муниципального округа „Теплотранс“ в пользу индивидуального предпринимателя Поповой Светланы Николаевны 29 943 050 руб. 00 коп. основного долга», — указано в решении суда. Также предприятие должно выплатить 620 тысяч рублей неустойки и 176 тысяч рублей за судебные расходы.

URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского округа. На предыдущий запрос властям ответ, на момент написания новости, не был получен. Также ранее URA.RU направило в областное правительство запрос, связанный с поставками угля в регион. Ответ на него тоже, на момент написания новости, не пришел.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказывал URA.RU, что зимой организация Поповой поставила 12 000 тонн угля котельным Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов, принадлежащих «Теплотрансу». Сейчас ее предприятию нужно закупить уголь на новый сезон, но это будет сложно сделать, так как с ее организацией не расплатились за старую поставку.

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Представителей муниципального предприятия Лебяжьевского округа Курганской области «Теплотранс» обязали выплатить бизнесмену Светлане Поповой 30 млн рублей, которые организация задолжала за поставку угля. Данная информация размещена на сайте областного арбитражного суда. По словам источника, связанного с властями региона, из-за этого могут возникнуть проблемы с отоплением в пяти муниципальных округах, за которые отвечает «Теплотранс». «Арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с МУП МО Лебяжьевского муниципального округа „Теплотранс“ в пользу индивидуального предпринимателя Поповой Светланы Николаевны 29 943 050 руб. 00 коп. основного долга», — указано в решении суда. Также предприятие должно выплатить 620 тысяч рублей неустойки и 176 тысяч рублей за судебные расходы. URA.RU направило запрос по теме в администрацию Лебяжьевского округа. На предыдущий запрос властям ответ, на момент написания новости, не был получен. Также ранее URA.RU направило в областное правительство запрос, связанный с поставками угля в регион. Ответ на него тоже, на момент написания новости, не пришел. Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказывал URA.RU, что зимой организация Поповой поставила 12 000 тонн угля котельным Лебяжьевского, Петуховского, Половинского и Частоозерского округов, принадлежащих «Теплотрансу». Сейчас ее предприятию нужно закупить уголь на новый сезон, но это будет сложно сделать, так как с ее организацией не расплатились за старую поставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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