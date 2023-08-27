Что известно о ямальце, открывшем стрельбу по приставам. Онлайн-трансляция

Житель Ноябрьска открыл стрельбу по сотрудникам ФССП, пришедшим его выселять

28 августа 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В ответ на требования приставов мужчина открыл стрельбу Фото: Сергей Русанов © URA.RU 16:21 Мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. 16:34 Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ 17:13 По информации мэрии Ноябрьска, мужчина должен был освободить жилплощадь по решению суда 17:27 Судебное решение о выселении мужчины было опубликовано на сайте Ноябрьского городского суда 17:34 Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с 62-летним Маратом Сайткуловым. Очевидцы сообщают, что спецназ готовится к штурму, в случае неудачи переговоров. 17:40 Штурм пока не начат, предположительно ведутся переговоры 17:42 Площадь квартиры, которую мужчина занимает в аварийном доме — 40,1 квадратных метра. В капитальном доме ему предлагалась отдельная квартира в 44 квадратных метра. Силовики ждут, чем закончатся переговоры со стрелком Фото: URA.RU 17:49 Обстановка вокруг дома пока спокойная, на месте работают все экстренные службы. Ожидают прибытия прокурора. Спецназ ждет команды, передает корреспондент URA.RU с места событий. 17.55 Ранее Сайткулов сжег принадлежащий ему автомобиль марки «Нива», предположительно — в знак протеста. Машина уже догорела, сообщает корреспондент агентства. 17.59 На место событий прибыл глава Ноябрьска Алексей Романов. 18:02 Соседи описывают Сайткулова как доброго, открытого человека, всегда готового прийти на помощь. На стене дома мужчина написал большими буквами «Мы скот на скотобойне поголовно» Фото: URA.RU 18:07 Около двух лет назад у Сайткулова умерла мать. После ее смерти он написал на доме курпными буквами: «Мы скот на скотобойне поголовно», рассказали соседи журналистам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

16:21 Мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. 16:34 28.08.2023 Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ 17:13 По информации мэрии Ноябрьска, мужчина должен был освободить жилплощадь по решению суда 17:27 28.08.2023 Судебное решение о выселении мужчины было опубликовано на сайте Ноябрьского городского суда 17:34 28.08.2023 Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с 62-летним Маратом Сайткуловым. Очевидцы сообщают, что спецназ готовится к штурму, в случае неудачи переговоров. 17:40 28.08.2023 Штурм пока не начат, предположительно ведутся переговоры 17:42 28.08.2023 Площадь квартиры, которую мужчина занимает в аварийном доме — 40,1 квадратных метра. В капитальном доме ему предлагалась отдельная квартира в 44 квадратных метра. 17:49 Обстановка вокруг дома пока спокойная, на месте работают все экстренные службы. Ожидают прибытия прокурора. Спецназ ждет команды, передает корреспондент URA.RU с места событий. 17.55 Ранее Сайткулов сжег принадлежащий ему автомобиль марки «Нива», предположительно — в знак протеста. Машина уже догорела, сообщает корреспондент агентства. 17.59 На место событий прибыл глава Ноябрьска Алексей Романов. 18:02 Соседи описывают Сайткулова как доброго, открытого человека, всегда готового прийти на помощь. 18:07 Около двух лет назад у Сайткулова умерла мать. После ее смерти он написал на доме курпными буквами: «Мы скот на скотобойне поголовно», рассказали соседи журналистам.