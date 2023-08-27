27 августа 2023
26 августа 2023

Что известно о ямальце, открывшем стрельбу по приставам. Онлайн-трансляция

Житель Ноябрьска открыл стрельбу по сотрудникам ФССП, пришедшим его выселять
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
В ответ на требования приставов мужчина открыл стрельбу Фото:

16:21 Мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество.

16:34 28.08.2023 Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ

17:13 По информации мэрии Ноябрьска, мужчина должен был освободить жилплощадь по решению суда

17:27 28.08.2023 Судебное решение о выселении мужчины было опубликовано на сайте Ноябрьского городского суда

17:34 28.08.2023 Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с 62-летним Маратом Сайткуловым. Очевидцы сообщают, что спецназ готовится к штурму, в случае неудачи переговоров.

17:40 28.08.2023 Штурм пока не начат, предположительно ведутся переговоры

17:42 28.08.2023 Площадь квартиры, которую мужчина занимает в аварийном доме — 40,1 квадратных метра. В капитальном доме ему предлагалась отдельная квартира в 44 квадратных метра.

Силовики ждут, чем закончатся переговоры со стрелком
Силовики ждут, чем закончатся переговоры со стрелком
Фото:

17:49 Обстановка вокруг дома пока спокойная, на месте работают все экстренные службы. Ожидают прибытия прокурора. Спецназ ждет команды, передает корреспондент URA.RU с места событий.

17.55 Ранее Сайткулов сжег принадлежащий ему автомобиль марки «Нива», предположительно — в знак протеста. Машина уже догорела, сообщает корреспондент агентства.

17.59 На место событий прибыл глава Ноябрьска Алексей Романов.

18:02 Соседи описывают Сайткулова как доброго, открытого человека, всегда готового прийти на помощь.

На стене дома мужчина написал большими буквами «Мы скот на скотобойне поголовно»
На стене дома мужчина написал большими буквами «Мы скот на скотобойне поголовно»
Фото:

18:07 Около двух лет назад у Сайткулова умерла мать. После ее смерти он написал на доме курпными буквами: «Мы скот на скотобойне поголовно», рассказали соседи журналистам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
16:21 Мужчина открыл огонь по приставам, которые приехали наложить арест на его имущество. 16:34 28.08.2023 Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ 17:13 По информации мэрии Ноябрьска, мужчина должен был освободить жилплощадь по решению суда 17:27 28.08.2023 Судебное решение о выселении мужчины было опубликовано на сайте Ноябрьского городского суда 17:34 28.08.2023 Сотрудники силовых ведомств ведут переговоры с 62-летним Маратом Сайткуловым. Очевидцы сообщают, что спецназ готовится к штурму, в случае неудачи переговоров. 17:40 28.08.2023 Штурм пока не начат, предположительно ведутся переговоры 17:42 28.08.2023 Площадь квартиры, которую мужчина занимает в аварийном доме — 40,1 квадратных метра. В капитальном доме ему предлагалась отдельная квартира в 44 квадратных метра. 17:49 Обстановка вокруг дома пока спокойная, на месте работают все экстренные службы. Ожидают прибытия прокурора. Спецназ ждет команды, передает корреспондент URA.RU с места событий. 17.55 Ранее Сайткулов сжег принадлежащий ему автомобиль марки «Нива», предположительно — в знак протеста. Машина уже догорела, сообщает корреспондент агентства. 17.59 На место событий прибыл глава Ноябрьска Алексей Романов. 18:02 Соседи описывают Сайткулова как доброго, открытого человека, всегда готового прийти на помощь. 18:07 Около двух лет назад у Сайткулова умерла мать. После ее смерти он написал на доме курпными буквами: «Мы скот на скотобойне поголовно», рассказали соседи журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...