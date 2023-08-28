Тюменцы будут отдавать меньше денег на отдых за границей

Тюменский турагент: с сентября цены на отдых за границей снизятся

По слова турагента, падение цен на туры начнется уже с сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени к декабрю 2023 года сократится стоимость туров за границу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Сентябрь в плане ценообразования будет уже комфортным сезоном. В октябре пойдет спад, в ноябре также цена сократится. Декабрь — это уже зимний месяц, для Турции, например, куда обычно летают туристы, там уже особо делать нечего. Но цены будут очень комфортные. Тогда как раз можно будет ездить в хорошие вип-отели по очень выгодным ценам», — рассказала Светлана Завьялова.

По данным Тюменьстата, с декабря 2022 года по июль 2023 года цены на отдых за границей выросли на 47%. Тогда, как утверждает Светлана Завьялова, начался сезон раннего бронирования, и стоимость туров была гораздо ниже, чем в летние месяцы. С января 2024 года, сообщает Светлана, цены также будут гораздо ниже, чем непосредственно перед вылетом.