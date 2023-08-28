Тюменцы будут отдавать меньше денег на отдых за границей

Тюменский турагент: с сентября цены на отдых за границей снизятся
© Служба новостей «URA.RU»
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По слова турагента, падение цен на туры начнется уже с сентября Фото:

В Тюмени к декабрю 2023 года сократится стоимость туров за границу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Сентябрь в плане ценообразования будет уже комфортным сезоном. В октябре пойдет спад, в ноябре также цена сократится. Декабрь — это уже зимний месяц, для Турции, например, куда обычно летают туристы, там уже особо делать нечего. Но цены будут очень комфортные. Тогда как раз можно будет ездить в хорошие вип-отели по очень выгодным ценам», — рассказала Светлана Завьялова.

По данным Тюменьстата, с декабря 2022 года по июль 2023 года цены на отдых за границей выросли на 47%. Тогда, как утверждает Светлана Завьялова, начался сезон раннего бронирования, и стоимость туров была гораздо ниже, чем в летние месяцы. С января 2024 года, сообщает Светлана, цены также будут гораздо ниже, чем непосредственно перед вылетом.

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В Тюмени к декабрю 2023 года сократится стоимость туров за границу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Сентябрь в плане ценообразования будет уже комфортным сезоном. В октябре пойдет спад, в ноябре также цена сократится. Декабрь — это уже зимний месяц, для Турции, например, куда обычно летают туристы, там уже особо делать нечего. Но цены будут очень комфортные. Тогда как раз можно будет ездить в хорошие вип-отели по очень выгодным ценам», — рассказала Светлана Завьялова. По данным Тюменьстата, с декабря 2022 года по июль 2023 года цены на отдых за границей выросли на 47%. Тогда, как утверждает Светлана Завьялова, начался сезон раннего бронирования, и стоимость туров была гораздо ниже, чем в летние месяцы. С января 2024 года, сообщает Светлана, цены также будут гораздо ниже, чем непосредственно перед вылетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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