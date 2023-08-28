Mash: сотрудник курганской колонии покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, шеврон фсин
Погибший был сотрудником ФСИН Фото:

В Курганской области начальник караула в исправительной колонии покончил с собой. Данная информация распространяется в мессенджере telegram.

«Начальник караула курганской исправительной колонии покончил с собой на службе. Его тело нашли на постовой вышке, рядом — <…> прощальная записка», — указано в telegram-канале Ural Mash.

Сотрудник ФСИН из села Введенского, по данным telegram-канала, увлекался азартными играми. В Ural Mash добавили, что сейчас ведется служебное проверка, в деле разбираются представители СК.

URA.RU обратилось за комментариям в пресс-службу областного УФСИН. На момент написания новости ответ не был получен. В регионом СК URA.RU ответили, что не комментируют эту ситуацию.

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В Курганской области начальник караула в исправительной колонии покончил с собой. Данная информация распространяется в мессенджере telegram. «Начальник караула курганской исправительной колонии покончил с собой на службе. Его тело нашли на постовой вышке, рядом — <…> прощальная записка», — указано в telegram-канале Ural Mash. Сотрудник ФСИН из села Введенского, по данным telegram-канала, увлекался азартными играми. В Ural Mash добавили, что сейчас ведется служебное проверка, в деле разбираются представители СК. URA.RU обратилось за комментариям в пресс-службу областного УФСИН. На момент написания новости ответ не был получен. В регионом СК URA.RU ответили, что не комментируют эту ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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