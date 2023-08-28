Mash: сотрудник курганской колонии покончил с собой

Погибший был сотрудником ФСИН Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области начальник караула в исправительной колонии покончил с собой. Данная информация распространяется в мессенджере telegram.

«Начальник караула курганской исправительной колонии покончил с собой на службе. Его тело нашли на постовой вышке, рядом — <…> прощальная записка», — указано в telegram-канале Ural Mash.

Сотрудник ФСИН из села Введенского, по данным telegram-канала, увлекался азартными играми. В Ural Mash добавили, что сейчас ведется служебное проверка, в деле разбираются представители СК.

URA.RU обратилось за комментариям в пресс-службу областного УФСИН. На момент написания новости ответ не был получен. В регионом СК URA.RU ответили, что не комментируют эту ситуацию.