Mash: сотрудник курганской колонии покончил с собой

В Курганской области начальник караула в исправительной колонии покончил с собой. Данная информация распространяется в мессенджере telegram.
«Начальник караула курганской исправительной колонии покончил с собой на службе. Его тело нашли на постовой вышке, рядом — <…> прощальная записка», — указано в telegram-канале Ural Mash.
Сотрудник ФСИН из села Введенского, по данным telegram-канала, увлекался азартными играми. В Ural Mash добавили, что сейчас ведется служебное проверка, в деле разбираются представители СК.
URA.RU обратилось за комментариям в пресс-службу областного УФСИН. На момент написания новости ответ не был получен. В регионом СК URA.RU ответили, что не комментируют эту ситуацию.
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