В салехардской школе откроют музей СВО

В Салехарде (ЯНАО) начнут формировать экспозицию для будущего музея СВО. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Титовский.
«На базе новой салехардской школы в микрорайоне Обдорский будет работать Центр патриотического воспитания, именно там планируется начать формирование экспозиции, посвященной героям СВО. Здесь будут представлены экспонаты с передовой, личные вещи военнослужащих и трофейные артефакты», — приводит слова главы пресс-служба мэрии Салехарда.
Ранее URA.RU писало, что Надыме запустили проект, в рамках которого жителям и гостям города расскажут о ямальцах, награжденных за отвагу, мужество и героизм. Он получил название «Портреты наших героев».
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