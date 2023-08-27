27 августа 2023
26 августа 2023

В салехардской школе откроют музей СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, герой россии, медаль, звезда героя россии
В музее откроется экспозиция, посвященная героям спецоперации Фото:

В Салехарде (ЯНАО) начнут формировать экспозицию для будущего музея СВО. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Титовский.

«На базе новой салехардской школы в микрорайоне Обдорский будет работать Центр патриотического воспитания, именно там планируется начать формирование экспозиции, посвященной героям СВО. Здесь будут представлены экспонаты с передовой, личные вещи военнослужащих и трофейные артефакты», — приводит слова главы пресс-служба мэрии Салехарда.

Ранее URA.RU писало, что Надыме запустили проект, в рамках которого жителям и гостям города расскажут о ямальцах, награжденных за отвагу, мужество и героизм. Он получил название «Портреты наших героев».

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В Салехарде (ЯНАО) начнут формировать экспозицию для будущего музея СВО. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Титовский. «На базе новой салехардской школы в микрорайоне Обдорский будет работать Центр патриотического воспитания, именно там планируется начать формирование экспозиции, посвященной героям СВО. Здесь будут представлены экспонаты с передовой, личные вещи военнослужащих и трофейные артефакты», — приводит слова главы пресс-служба мэрии Салехарда. Ранее URA.RU писало, что Надыме запустили проект, в рамках которого жителям и гостям города расскажут о ямальцах, награжденных за отвагу, мужество и героизм. Он получил название «Портреты наших героев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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