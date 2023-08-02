В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине

02 августа 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

ВПК США не был рассчитан на столь масштабную военную помощь, заявила Мара Карлин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время специальной военной операции России на Украине было выявлено, что американский военно-промышленный комплекс не смог функционировать на должном уровне для осуществления достойной помощи ВСУ. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. «Совершенно ясно, что военно-промышленная база США не способна функционировать для помощи Украине на том уровне, который мы все хотим видеть», — передает слова Карлин ТАСС. Она отметила, что проблемы с военно-промышленной базой США были известны уже несколько лет, но никаких особых мер не было принято до тех пор, пока конфликт на Украине не вынудил всех почувствовать необходимость улучшения этой базы, заключила Карлин. Ранее стало известно, что США предпринимают усилия по увеличению скорости поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать расходу снарядов украинскими военными. Сделки были заключены с Болгарией и Южной Кореей, чтобы обеспечить увеличение поставок снарядов калибра 155 миллиметров, используемых в гаубицах. Из общего пакета помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, утвержденного Конгрессом США в декабре, осталось всего лишь шесть миллиардов. Средства на вооружение и припасы могут исчерпаться к середине лета, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время специальной военной операции России на Украине было выявлено, что американский военно-промышленный комплекс не смог функционировать на должном уровне для осуществления достойной помощи ВСУ. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. «Совершенно ясно, что военно-промышленная база США не способна функционировать для помощи Украине на том уровне, который мы все хотим видеть», — передает слова Карлин ТАСС. Она отметила, что проблемы с военно-промышленной базой США были известны уже несколько лет, но никаких особых мер не было принято до тех пор, пока конфликт на Украине не вынудил всех почувствовать необходимость улучшения этой базы, заключила Карлин. Ранее стало известно, что США предпринимают усилия по увеличению скорости поставок критически важных боеприпасов для Украины, чтобы соответствовать расходу снарядов украинскими военными. Сделки были заключены с Болгарией и Южной Кореей, чтобы обеспечить увеличение поставок снарядов калибра 155 миллиметров, используемых в гаубицах. Из общего пакета помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, утвержденного Конгрессом США в декабре, осталось всего лишь шесть миллиардов. Средства на вооружение и припасы могут исчерпаться к середине лета, передает Life.