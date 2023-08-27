Зеленский обратился к Западу с просьбой на сентябрь

К сентябрю Западу стоит обеспечить Киев пакетами помощи и вооружением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Первое [, что необходимо] — наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из [западных] партнеров информирован о наших потребностях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Украинский лидер добавил, что для Украины готовится «мощный» сентябрь. Также он заявил о высокой международной активности Киева грядущей осенью.
Ранее британский журналист Стефф Чавес заявил о напряженности между Киевом и его западными партнерами. По словам обозревателя, Зеленский просит у союзников все больше оружия, что не нравится поддерживающим Украину государствам. Позже украинский лидер, находясь в мировом турне, просил у Нидерландов и Дании предоставить ВСУ истребители F-16.
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