Зеленский обратился к Западу с просьбой на сентябрь

Зеленский потребовал от Запада военную помощь на сентябрь
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходима военная поддержка к сентябрю Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К сентябрю Западу стоит обеспечить Киев пакетами помощи и вооружением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Первое [, что необходимо] — наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из [западных] партнеров информирован о наших потребностях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что для Украины готовится «мощный» сентябрь. Также он заявил о высокой международной активности Киева грядущей осенью.

Ранее британский журналист Стефф Чавес заявил о напряженности между Киевом и его западными партнерами. По словам обозревателя, Зеленский просит у союзников все больше оружия, что не нравится поддерживающим Украину государствам. Позже украинский лидер, находясь в мировом турне, просил у Нидерландов и Дании предоставить ВСУ истребители F-16.

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К сентябрю Западу стоит обеспечить Киев пакетами помощи и вооружением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Первое [, что необходимо] — наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из [западных] партнеров информирован о наших потребностях», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Украинский лидер добавил, что для Украины готовится «мощный» сентябрь. Также он заявил о высокой международной активности Киева грядущей осенью. Ранее британский журналист Стефф Чавес заявил о напряженности между Киевом и его западными партнерами. По словам обозревателя, Зеленский просит у союзников все больше оружия, что не нравится поддерживающим Украину государствам. Позже украинский лидер, находясь в мировом турне, просил у Нидерландов и Дании предоставить ВСУ истребители F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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