Русско-украинская Team Spirit выиграла пять миллионов долларов в Dota 2: что известно о команде

Team Spirit победила в турнире по Dota 2 и выиграла 5 млн долларов

31 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Команду Team Spirit пригласили на The International 2023 Фото: Team Spirit/ВКонтакте Русско-украинская киберспортивная команда Team Spirit по Dota 2 выиграла турнир Riyadh Masters 2023 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд составил пять миллионов долларов. URA.RU приводит главную информацию о команде и ее участниках. Team Spirit является киберспортивной организацией. Она имеет составы участников, играющих в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Сам клуб был основан в 2015 году. Офисы Team Spirit располагались в России и на Украине. Однако в марте 2022 года организация перенесла офис в столицу Сербии Белград. На сайте организации причина объясняется ситуацией на Украине. Победы Team Spirit 30 июля команда по Dota 2 выиграла пять миллионов долларов в престижном турнире в Эр-Рияде. Матч закончился со счетом 3:1, несмотря на то что первую игру Team Spirit проиграла. Также команда получила приглашение на крупнейший международный турнир The International 2023 по Dota 2 в США, который пройдет с 12 по 29 октября, передает RT. Сама команда регулярно побеждает в различных киберспортивных состязаниях. Так, Team Spirit одержала победу в чемпионате The International 2021, выиграв 18 миллионов долларов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил участников и назвал их официальным мировым лидером в киберспорте. Также геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022, где приз составлял 200 тысяч долларов. Состав команды по Dota 2 В составе Team Spirit находятся Денис LarI Сигитов является уроженцем Москвы. Выступает за команду Team Spirit с декабря 2022 года. Махачкалинец Магомед Collapse Халилов, участвующий в команде с 2020 года. Ярослав Miposhka Найденов — уроженец Златоуста Челябинской области, который присоединился к Team Spirit в декабре 2020 года. В команде также есть участники родом из Украины. Например, лучанин Мирослав Mira Колпаков, который в команде с февраля 2021 года и уроженец Бучи Илья Yatoro Мулярчук, присоединившийся в декабре 2020 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Русско-украинская киберспортивная команда Team Spirit по Dota 2 выиграла турнир Riyadh Masters 2023 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд составил пять миллионов долларов. URA.RU приводит главную информацию о команде и ее участниках. Team Spirit является киберспортивной организацией. Она имеет составы участников, играющих в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Сам клуб был основан в 2015 году. Офисы Team Spirit располагались в России и на Украине. Однако в марте 2022 года организация перенесла офис в столицу Сербии Белград. На сайте организации причина объясняется ситуацией на Украине. 30 июля команда по Dota 2 выиграла пять миллионов долларов в престижном турнире в Эр-Рияде. Матч закончился со счетом 3:1, несмотря на то что первую игру Team Spirit проиграла. Также команда получила приглашение на крупнейший международный турнир The International 2023 по Dota 2 в США, который пройдет с 12 по 29 октября, передает RT. Сама команда регулярно побеждает в различных киберспортивных состязаниях. Так, Team Spirit одержала победу в чемпионате The International 2021, выиграв 18 миллионов долларов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил участников и назвал их официальным мировым лидером в киберспорте. Также геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022, где приз составлял 200 тысяч долларов. В составе Team Spirit находятся Денис LarI Сигитов является уроженцем Москвы. Выступает за команду Team Spirit с декабря 2022 года. Махачкалинец Магомед Collapse Халилов, участвующий в команде с 2020 года. Ярослав Miposhka Найденов — уроженец Златоуста Челябинской области, который присоединился к Team Spirit в декабре 2020 года. В команде также есть участники родом из Украины. Например, лучанин Мирослав Mira Колпаков, который в команде с февраля 2021 года и уроженец Бучи Илья Yatoro Мулярчук, присоединившийся в декабре 2020 года.