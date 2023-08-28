У семьи челябинского экс-губернатора Дубровского нашли три самовольные постройки

29 августа 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

У семьи Бориса Дубровского нашли новые объекты для расплаты с кредиторами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского У признанной банкротом компании «Монтажник», принадлежащей семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, нашли три самовольные постройки в Магнитогорске. Это следует из отчета об имуществе должника, подготовленного оценщиком. «В соответствии с пунктом 1 статьи 130 и 139 Закона о банкротстве, по требованию уполномоченного органа проведена оценка недвижимого имущества балансовой стоимостью более 100 тысяч рублей и трех самовольных построек. Объекты расположены по адресу: Магнитогорск, улица Луговая, дом 8, корпус 1», — говорится в сообщении на «Федресурсе». Общая стоимость объектов составляет 5 млн 420 тысяч рублей. Среди самовольных построек указаны гараж площадью свыше тысячи квадратных метров, лаборатория в 167,8 квадратных метров и здание в 28,1 квадратных метров. Эти постройки, а также право аренды на два земельных участка будут проданы с торгов для расплаты с кредиторами. Также с торгов сейчас реализуются два здания «Монтажника» на сумму в 33,4 млн рублей. Дубровские купили ПО «Монтажник» в 2017 году. Компания начала строить конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс в Челябинске. В стройку вложено несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждены уголовные дела. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Борис Дубровский после отставки с посты главы региона покинул Россию. Он также признан банкротом, так как не вернул «Монтажнику» 34 млн рублей. Также из-за долгов «Монтажника» объявлен финансово несостоятельным и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровские от общения со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У признанной банкротом компании «Монтажник», принадлежащей семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, нашли три самовольные постройки в Магнитогорске. Это следует из отчета об имуществе должника, подготовленного оценщиком. «В соответствии с пунктом 1 статьи 130 и 139 Закона о банкротстве, по требованию уполномоченного органа проведена оценка недвижимого имущества балансовой стоимостью более 100 тысяч рублей и трех самовольных построек. Объекты расположены по адресу: Магнитогорск, улица Луговая, дом 8, корпус 1», — говорится в сообщении на «Федресурсе». Общая стоимость объектов составляет 5 млн 420 тысяч рублей. Среди самовольных построек указаны гараж площадью свыше тысячи квадратных метров, лаборатория в 167,8 квадратных метров и здание в 28,1 квадратных метров. Эти постройки, а также право аренды на два земельных участка будут проданы с торгов для расплаты с кредиторами. Также с торгов сейчас реализуются два здания «Монтажника» на сумму в 33,4 млн рублей. Дубровские купили ПО «Монтажник» в 2017 году. Компания начала строить конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс в Челябинске. В стройку вложено несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждены уголовные дела. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Борис Дубровский после отставки с посты главы региона покинул Россию. Он также признан банкротом, так как не вернул «Монтажнику» 34 млн рублей. Также из-за долгов «Монтажника» объявлен финансово несостоятельным и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровские от общения со СМИ отказываются.