ГУФСИН по Пермскому краю покинул замначальника Сергей Носов

Сергей Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию
ГУФСИН по Пермскому краю покинул заместитель руководителя полковник Сергей Носов. По информации источника URA.RU в ведомстве, последним днем его работы стало 20 августа.
«Полковник внутренней службы Сергей Носов уволился с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю с 20 августа», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось, направлен запрос.
По данным издания «Ъ-Прикамье», Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Силовик занял должность в 2014 году. В ГУФСИН по Прикамью он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.
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