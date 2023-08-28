ГУФСИН по Пермскому краю покинул замначальника Сергей Носов

29 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Сергей Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ГУФСИН по Пермскому краю покинул заместитель руководителя полковник Сергей Носов. По информации источника URA.RU в ведомстве, последним днем его работы стало 20 августа. «Полковник внутренней службы Сергей Носов уволился с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю с 20 августа», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось, направлен запрос. По данным издания «Ъ-Прикамье», Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Силовик занял должность в 2014 году. В ГУФСИН по Прикамью он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.

ГУФСИН по Пермскому краю покинул заместитель руководителя полковник Сергей Носов. По информации источника URA.RU в ведомстве, последним днем его работы стало 20 августа. «Полковник внутренней службы Сергей Носов уволился с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю с 20 августа», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось, направлен запрос. По данным издания «Ъ-Прикамье», Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Силовик занял должность в 2014 году. В ГУФСИН по Прикамью он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.