28 августа 2023

ГУФСИН по Пермскому краю покинул замначальника Сергей Носов

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Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Сергей Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию Фото:

ГУФСИН по Пермскому краю покинул заместитель руководителя полковник Сергей Носов. По информации источника URA.RU в ведомстве, последним днем его работы стало 20 августа.

«Полковник внутренней службы Сергей Носов уволился с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю с 20 августа», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось, направлен запрос.

По данным издания «Ъ-Прикамье», Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Силовик занял должность в 2014 году. В ГУФСИН по Прикамью он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.

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ГУФСИН по Пермскому краю покинул заместитель руководителя полковник Сергей Носов. По информации источника URA.RU в ведомстве, последним днем его работы стало 20 августа. «Полковник внутренней службы Сергей Носов уволился с должности заместителя руководителя ГУФСИН по Пермскому краю с 20 августа», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства URA.RU не удалось, направлен запрос. По данным издания «Ъ-Прикамье», Носов уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Силовик занял должность в 2014 году. В ГУФСИН по Прикамью он курировал вопросы охраны исправительных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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