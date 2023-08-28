28 августа 2023

В Тюмени рейс «Аэрофлота» до Москвы задерживается на 4,5 часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Борт не может покинуть Тюмень из-за тумана Фото:

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Тюмени в Москву, задерживают более чем на четыре часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс SU 1569, Тюмень — Москва, „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию — 06:15. Расчетное время — 10:45», — говорится в информации онлайн-табло тюменского аэропорта.

Как пояснили в Рощино, причиной задержки стал туман, накрывший Тюмень утром 29 августа. В настоящее время этот самолет на Москву единственный, который все еще не вылетел в рамках расписания.

Обновлено в 10:04

«Вылет рейса SU1569 Тюмень — Москва задержан в связи поздним прибытием воздушного суда по причине погодных условий в аэропорту Тюмени (туман). На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки», — прокомментировали ситуацию в «Аэрофлоте».

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Тюмени в Москву, задерживают более чем на четыре часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс SU 1569, Тюмень — Москва, „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию — 06:15. Расчетное время — 10:45», — говорится в информации онлайн-табло тюменского аэропорта. Как пояснили в Рощино, причиной задержки стал туман, накрывший Тюмень утром 29 августа. В настоящее время этот самолет на Москву единственный, который все еще не вылетел в рамках расписания. Обновлено в 10:04 «Вылет рейса SU1569 Тюмень — Москва задержан в связи поздним прибытием воздушного суда по причине погодных условий в аэропорту Тюмени (туман). На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Предоставлено питание и напитки», — прокомментировали ситуацию в «Аэрофлоте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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