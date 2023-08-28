Подоляк: страны-партнеры разрешили Украине ударять по Крыму

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк объявил о том, что Украине разрешили уничтожать все российское, в том числе в Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны-партнеры разрешили Киеву уничтожать все российское, в том числе в Крыму. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого», — сказал Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, западные страны достигли в данном вопросе абсолютного консенсуса.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев совершит новую попытку удара по Республике Крым в ближайшие дни. Кроме того, продолжаются попытки атаковать Крымский мост. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти действия не останутся без ответа.

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Западные страны-партнеры разрешили Киеву уничтожать все российское, в том числе в Крыму. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого», — сказал Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, западные страны достигли в данном вопросе абсолютного консенсуса. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев совершит новую попытку удара по Республике Крым в ближайшие дни. Кроме того, продолжаются попытки атаковать Крымский мост. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти действия не останутся без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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