28 августа 2023

Курганских подростков учили штурмовать здания с автоматами. Видео

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В Кургане подростков учили штурмовать здания (архивное фото) Фото:

Курганские подростки приняли участие в тренировке по штурму зданий с автоматами. Об этом сообщается в группе центре начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте».

«По заданию проводили штурм здания в двойках и четверках. Очень радуемся уровню подготовки наших юных курсантов, которым по 14 лет. Они дадут фору очень взрослым дяденькам, лежащим на диванах и передвигающимся только до магазина», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганские женщины участвуют в штурме окопов. По данным центра НВП «Ураган», в плане подготовки они не отстают от мужчин. В ходе тренировок на полигоне использовались светошумовые гранаты и охолощенные АК-74.

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Курганские подростки приняли участие в тренировке по штурму зданий с автоматами. Об этом сообщается в группе центре начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «По заданию проводили штурм здания в двойках и четверках. Очень радуемся уровню подготовки наших юных курсантов, которым по 14 лет. Они дадут фору очень взрослым дяденькам, лежащим на диванах и передвигающимся только до магазина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины участвуют в штурме окопов. По данным центра НВП «Ураган», в плане подготовки они не отстают от мужчин. В ходе тренировок на полигоне использовались светошумовые гранаты и охолощенные АК-74.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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