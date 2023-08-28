Курганских подростков учили штурмовать здания с автоматами. Видео

29 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Кургане подростков учили штурмовать здания (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курганские подростки приняли участие в тренировке по штурму зданий с автоматами. Об этом сообщается в группе центре начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «По заданию проводили штурм здания в двойках и четверках. Очень радуемся уровню подготовки наших юных курсантов, которым по 14 лет. Они дадут фору очень взрослым дяденькам, лежащим на диванах и передвигающимся только до магазина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины участвуют в штурме окопов. По данным центра НВП «Ураган», в плане подготовки они не отстают от мужчин. В ходе тренировок на полигоне использовались светошумовые гранаты и охолощенные АК-74.

Курганские подростки приняли участие в тренировке по штурму зданий с автоматами. Об этом сообщается в группе центре начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «По заданию проводили штурм здания в двойках и четверках. Очень радуемся уровню подготовки наших юных курсантов, которым по 14 лет. Они дадут фору очень взрослым дяденькам, лежащим на диванах и передвигающимся только до магазина», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины участвуют в штурме окопов. По данным центра НВП «Ураган», в плане подготовки они не отстают от мужчин. В ходе тренировок на полигоне использовались светошумовые гранаты и охолощенные АК-74.