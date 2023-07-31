Курганские женщины участвуют в штурме окопов. Фото, видео

01 августа 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Кургане женщины участвуют в тренировках по штурму окопов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане женщины вместе с мужчинами принимают участие в тренировках по отработке штурма окопа. Об этом сообщается в группе центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «Каждую субботу мы собираемся на полигоне и проводим тренировки по тактике, тактической медицине и физической подготовке. На последнем занятии проходили действия при штурме окопа. Очень рады за наших боевых подруг, которые прибавляют от занятия к занятию», — говорится в сообщении. При штурме окопа курганцы используют страйкбольную светошумовая гранату, охолощенный АК-74 с холостыми патронами для дополнительной реалистичности. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» пройдут сборы областного отряда теробороны. По информации центра военной подготовки мероприятия проводятся при поддержке Правительства Курганской области. Курганские женщины участвуют в тренировках по штурму окопов Фото: группа «Центр УРАГАН Курган» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане женщины вместе с мужчинами принимают участие в тренировках по отработке штурма окопа. Об этом сообщается в группе центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «Каждую субботу мы собираемся на полигоне и проводим тренировки по тактике, тактической медицине и физической подготовке. На последнем занятии проходили действия при штурме окопа. Очень рады за наших боевых подруг, которые прибавляют от занятия к занятию», — говорится в сообщении. При штурме окопа курганцы используют страйкбольную светошумовая гранату, охолощенный АК-74 с холостыми патронами для дополнительной реалистичности. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» пройдут сборы областного отряда теробороны. По информации центра военной подготовки мероприятия проводятся при поддержке Правительства Курганской области.