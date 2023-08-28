28 августа 2023

Тюменцы первыми в России смогут опробовать новые поезда РЖД

В России первый электропоезд новой модификации запустят из Тюмени в Ишим
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Туркестан. Тюмень, вокзал, тюмень, жд вокзал
Тюменцы смогут отправиться в Ишим на новом российском поезде Фото:

В сентябре из Тюмени в Ишим впервые в России начнет курсировать электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень—Ишим с сентября. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД. До конца года в Тюменской области появятся еще пять электропоездов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Новый поезд полностью состоит из отечественных комплектующих. В вагонах установлены кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, в салонах — светодиодное освещение и ЖК-табло. Диваны в вагонах для удобства пассажиров выполнены в усовершенствованной форме, а в кресла встроены USB-розетки. Поезд также полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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В сентябре из Тюмени в Ишим впервые в России начнет курсировать электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень—Ишим с сентября. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД. До конца года в Тюменской области появятся еще пять электропоездов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Новый поезд полностью состоит из отечественных комплектующих. В вагонах установлены кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, в салонах — светодиодное освещение и ЖК-табло. Диваны в вагонах для удобства пассажиров выполнены в усовершенствованной форме, а в кресла встроены USB-розетки. Поезд также полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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