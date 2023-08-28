Тюменцы первыми в России смогут опробовать новые поезда РЖД

В России первый электропоезд новой модификации запустят из Тюмени в Ишим

29 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут отправиться в Ишим на новом российском поезде Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сентябре из Тюмени в Ишим впервые в России начнет курсировать электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень—Ишим с сентября. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД. До конца года в Тюменской области появятся еще пять электропоездов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Новый поезд полностью состоит из отечественных комплектующих. В вагонах установлены кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, в салонах — светодиодное освещение и ЖК-табло. Диваны в вагонах для удобства пассажиров выполнены в усовершенствованной форме, а в кресла встроены USB-розетки. Поезд также полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сентябре из Тюмени в Ишим впервые в России начнет курсировать электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на маршруте Тюмень—Ишим с сентября. Первый состав новой модификации поступил на СвЖД. До конца года в Тюменской области появятся еще пять электропоездов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Новый поезд полностью состоит из отечественных комплектующих. В вагонах установлены кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, в салонах — светодиодное освещение и ЖК-табло. Диваны в вагонах для удобства пассажиров выполнены в усовершенствованной форме, а в кресла встроены USB-розетки. Поезд также полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.