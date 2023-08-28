28 августа 2023

В пермских больницах услуги сиделок для детей собираются финансировать из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
Сейчас услуги сиделок для детей финансируются из частных фондов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил профинансировать из бюджета услуги профессиональных сиделок для маленьких детей, находящихся на лечении в больнице без попечения родителей. Сейчас такие услуги оплачиваются за счет благотворительных фондов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«В Перми много лет существовал проект „Больничные мамы“ — он помогал найти опытных волонтеров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с ребятами в самый трудный момент. Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета», — написал Махонин. Вопрос был рассмотрен на системном часе по соцразвитию.

По словам главы региона, обычно на лечение с маленькими детьми ложатся их родители или родственники, но не у всех есть такая возможность. При этом ребенку необходима круглосуточная эмоциональная поддержка и уход. Губернатор поручил проработать вопрос финансирования услуги из бюджета министерству социального развития края и распространить практику на весь регион в 2024 году.

Также ранее Дмитрий Махонин предложил частично оплачивать из бюджета обучение студентам колледжей и техникумов из многодетных семей. Соответствующий проект закон уже внесен на рассмотрение в заксобрание. Предполагается, что компенсировать будут до половины стоимости обучения. Это, по словам губернатора, поможет молодым пермякам получить специальность, а компаниям региона — востребованные кадры. Если проект примут, льготой смогут воспользоваться многодетные семьи, чей среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил профинансировать из бюджета услуги профессиональных сиделок для маленьких детей, находящихся на лечении в больнице без попечения родителей. Сейчас такие услуги оплачиваются за счет благотворительных фондов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В Перми много лет существовал проект „Больничные мамы“ — он помогал найти опытных волонтеров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с ребятами в самый трудный момент. Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета», — написал Махонин. Вопрос был рассмотрен на системном часе по соцразвитию. По словам главы региона, обычно на лечение с маленькими детьми ложатся их родители или родственники, но не у всех есть такая возможность. При этом ребенку необходима круглосуточная эмоциональная поддержка и уход. Губернатор поручил проработать вопрос финансирования услуги из бюджета министерству социального развития края и распространить практику на весь регион в 2024 году. Также ранее Дмитрий Махонин предложил частично оплачивать из бюджета обучение студентам колледжей и техникумов из многодетных семей. Соответствующий проект закон уже внесен на рассмотрение в заксобрание. Предполагается, что компенсировать будут до половины стоимости обучения. Это, по словам губернатора, поможет молодым пермякам получить специальность, а компаниям региона — востребованные кадры. Если проект примут, льготой смогут воспользоваться многодетные семьи, чей среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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