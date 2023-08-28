В пермских больницах услуги сиделок для детей собираются финансировать из бюджета

Сейчас услуги сиделок для детей финансируются из частных фондов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил профинансировать из бюджета услуги профессиональных сиделок для маленьких детей, находящихся на лечении в больнице без попечения родителей. Сейчас такие услуги оплачиваются за счет благотворительных фондов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«В Перми много лет существовал проект „Больничные мамы“ — он помогал найти опытных волонтеров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с ребятами в самый трудный момент. Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета», — написал Махонин. Вопрос был рассмотрен на системном часе по соцразвитию.

По словам главы региона, обычно на лечение с маленькими детьми ложатся их родители или родственники, но не у всех есть такая возможность. При этом ребенку необходима круглосуточная эмоциональная поддержка и уход. Губернатор поручил проработать вопрос финансирования услуги из бюджета министерству социального развития края и распространить практику на весь регион в 2024 году.

Также ранее Дмитрий Махонин предложил частично оплачивать из бюджета обучение студентам колледжей и техникумов из многодетных семей. Соответствующий проект закон уже внесен на рассмотрение в заксобрание. Предполагается, что компенсировать будут до половины стоимости обучения. Это, по словам губернатора, поможет молодым пермякам получить специальность, а компаниям региона — востребованные кадры. Если проект примут, льготой смогут воспользоваться многодетные семьи, чей среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.