В ЯНАО определили самые востребованные профессии у молодежи

В ЯНАО самым востребованным направлением для абитуриентов стало «Лечебное дело»

29 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Среди популярных оказалась также специальность сварщика Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В департаменте образования ЯНАО подвели итоги приемной кампании. В 2023 году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Среди них «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей», сообщили URA.RU в профильном ведомстве. «В приемной кампании 2023 года самыми востребованными у абитуриентов стали следующие направления: „Лечебное дело“, „Техническая эксплуатация электрооборудования“, „Сварщик“, „Мастер по ремонту автомобилей“. Конкурс по названным специальностям и профессиям составил три человека на место», — уточнили в окружном департаменте образования. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году у молодежи Ямала было три востребованных направления. Абитуриентов в качестве профессий заинтересовали специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные системы и программирование» и «Сварщик».

В департаменте образования ЯНАО подвели итоги приемной кампании. В 2023 году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Среди них «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей», сообщили URA.RU в профильном ведомстве. «В приемной кампании 2023 года самыми востребованными у абитуриентов стали следующие направления: „Лечебное дело“, „Техническая эксплуатация электрооборудования“, „Сварщик“, „Мастер по ремонту автомобилей“. Конкурс по названным специальностям и профессиям составил три человека на место», — уточнили в окружном департаменте образования. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году у молодежи Ямала было три востребованных направления. Абитуриентов в качестве профессий заинтересовали специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные системы и программирование» и «Сварщик».