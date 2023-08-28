В ЯНАО определили самые востребованные профессии у молодежи

В департаменте образования ЯНАО подвели итоги приемной кампании. В 2023 году у ямальских абитуриентов популярными стали пять направлений. Среди них «Лечебное дело» и «Мастер по ремонту автомобилей», сообщили URA.RU в профильном ведомстве.
«В приемной кампании 2023 года самыми востребованными у абитуриентов стали следующие направления: „Лечебное дело“, „Техническая эксплуатация электрооборудования“, „Сварщик“, „Мастер по ремонту автомобилей“. Конкурс по названным специальностям и профессиям составил три человека на место», — уточнили в окружном департаменте образования.
Ранее URA.RU писало, что в 2022 году у молодежи Ямала было три востребованных направления. Абитуриентов в качестве профессий заинтересовали специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные системы и программирование» и «Сварщик».
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