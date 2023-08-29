Песков: падение «Луны-25» — это не страшно, путь к звездам лежит через тернии

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Космический модуль «Луна-25» разбился о Луну 20 августа Фото:

Несмотря на неудачу, постигшую программу «Луна-25», Россия будет продолжать будущие космические миссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что путь к звездам лежит через тернии.

«Вся страна следила за лунной миссией. Но мы знаем, что путь к звездам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного, главное — продолжать уникальную российскую космическую программу», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что у России есть большие планы по реализации космических программ. Поэтому стоить учиться на ошибках, которые были допущены в прошлом, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Несмотря на неудачу, постигшую программу «Луна-25», Россия будет продолжать будущие космические миссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что путь к звездам лежит через тернии. «Вся страна следила за лунной миссией. Но мы знаем, что путь к звездам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного, главное — продолжать уникальную российскую космическую программу», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что у России есть большие планы по реализации космических программ. Поэтому стоить учиться на ошибках, которые были допущены в прошлом, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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