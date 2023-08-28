28 августа 2023

В Тюмени пройдет юбилейный фестиваль кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновление кинотеатра "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря, заря кинотеатр
В этом году фестиваль будет юбилейным Фото:

Десятый международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. На его площадках организуют просмотр 169 фильмов, а посещение будет бесплатным. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании», — передает слова организаторов мэр Тюмени Руслан Кухарук. Всего для показа в этом году отобрано 169 фильмов из 40 стран, а среди новшеств отметили концерт в честь 20-летия «Смешариков».

Фестиваль пройдет в музейном комплексе имени Словцова, «Конторе Пароходства», театре «Космос» и ЦКиТ «Современник». Совместно с этим пройдет образовательный форум и деловая программа.

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Десятый международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. На его площадках организуют просмотр 169 фильмов, а посещение будет бесплатным. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании», — передает слова организаторов мэр Тюмени Руслан Кухарук. Всего для показа в этом году отобрано 169 фильмов из 40 стран, а среди новшеств отметили концерт в честь 20-летия «Смешариков». Фестиваль пройдет в музейном комплексе имени Словцова, «Конторе Пароходства», театре «Космос» и ЦКиТ «Современник». Совместно с этим пройдет образовательный форум и деловая программа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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