В Тюмени пройдет юбилейный фестиваль кино

Десятый международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. На его площадках организуют просмотр 169 фильмов, а посещение будет бесплатным. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Кинофестиваль отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино для детской, подростковой и семейной аудитории. Это фильмы о дружбе, семье, приключениях, культуре, природе, отношениях, познании», — передает слова организаторов мэр Тюмени Руслан Кухарук. Всего для показа в этом году отобрано 169 фильмов из 40 стран, а среди новшеств отметили концерт в честь 20-летия «Смешариков».
Фестиваль пройдет в музейном комплексе имени Словцова, «Конторе Пароходства», театре «Космос» и ЦКиТ «Современник». Совместно с этим пройдет образовательный форум и деловая программа.
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