Пермский аэропорт анонсировал прямые авиарейсы в Ярославль

Авиарейсы будут выполняться на самолете Bombardier Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский аэропорт анонсировал запуск прямых авиарейсов в Ярославль. Информация появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

По данным аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолетах ВС Bombardier. Улететь из Перми в Ярославль можно будет два раза в неделю: по вторникам и пятницам, начиная с 12 сентября. Информации о стоимости билетов на сайте аэропорта нет.

Ранее стало известно, что пять авиакомпаний, в том числе и «ЮВТ Аэро», получат субсидии на выполнение прямых авиарейсов из Перми в города России. Также сообщалось, что количество авиарейсов из Перми в Самару и Калининград увеличено.