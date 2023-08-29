Пермский аэропорт анонсировал прямые авиарейсы в Ярославль

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Авиарейсы будут выполняться на самолете Bombardier Фото:

Пермский аэропорт анонсировал запуск прямых авиарейсов в Ярославль. Информация появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

По данным аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолетах ВС Bombardier. Улететь из Перми в Ярославль можно будет два раза в неделю: по вторникам и пятницам, начиная с 12 сентября. Информации о стоимости билетов на сайте аэропорта нет.

Ранее стало известно, что пять авиакомпаний, в том числе и «ЮВТ Аэро», получат субсидии на выполнение прямых авиарейсов из Перми в города России. Также сообщалось, что количество авиарейсов из Перми в Самару и Калининград увеличено.

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Пермский аэропорт анонсировал запуск прямых авиарейсов в Ярославль. Информация появилась в онлайн-табло воздушной гавани. По данным аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолетах ВС Bombardier. Улететь из Перми в Ярославль можно будет два раза в неделю: по вторникам и пятницам, начиная с 12 сентября. Информации о стоимости билетов на сайте аэропорта нет. Ранее стало известно, что пять авиакомпаний, в том числе и «ЮВТ Аэро», получат субсидии на выполнение прямых авиарейсов из Перми в города России. Также сообщалось, что количество авиарейсов из Перми в Самару и Калининград увеличено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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