В реготделении КПРФ ЯНАО сменится руководство. Инсайд

29 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Елена Кукушкина задумывается о завершении политической карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый секретарь ямальской КПРФ Елена Кукушкина собралась на заслуженный отдых. Как сообщил URA.RU источник, близкий к партии, глава коммунистов всерьез задумывается о завершении карьеры и возвращении в Екатеринбург. «У нее очень приличная северная пенсия, на свои нынешние доходы она успела купить несколько квартир в Екатеринбурге. Да и вообще устала от севера и местного климата, ей здесь уже тяжело», — рассказал инсайдер в окружении коммунистки. В сведениях о доходах сказано, что Елена Кукушкина владеет четырьмя квартирами, а ее годовой заработок составляет около восьми миллионов рублей. Елена Кукушкина прокомментировала информацию. «Я в первый раз об этом слышу и ни с кем тему не обсуждала», — ответила она на запрос корреспондента URA.RU.

Первый секретарь ямальской КПРФ Елена Кукушкина собралась на заслуженный отдых. Как сообщил URA.RU источник, близкий к партии, глава коммунистов всерьез задумывается о завершении карьеры и возвращении в Екатеринбург. «У нее очень приличная северная пенсия, на свои нынешние доходы она успела купить несколько квартир в Екатеринбурге. Да и вообще устала от севера и местного климата, ей здесь уже тяжело», — рассказал инсайдер в окружении коммунистки. В сведениях о доходах сказано, что Елена Кукушкина владеет четырьмя квартирами, а ее годовой заработок составляет около восьми миллионов рублей. Елена Кукушкина прокомментировала информацию. «Я в первый раз об этом слышу и ни с кем тему не обсуждала», — ответила она на запрос корреспондента URA.RU.