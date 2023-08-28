28 августа 2023

В реготделении КПРФ ЯНАО сменится руководство. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, кукушкина елена
Елена Кукушкина задумывается о завершении политической карьеры Фото:

Первый секретарь ямальской КПРФ Елена Кукушкина собралась на заслуженный отдых. Как сообщил URA.RU источник, близкий к партии, глава коммунистов всерьез задумывается о завершении карьеры и возвращении в Екатеринбург.

«У нее очень приличная северная пенсия, на свои нынешние доходы она успела купить несколько квартир в Екатеринбурге. Да и вообще устала от севера и местного климата, ей здесь уже тяжело», — рассказал инсайдер в окружении коммунистки. В сведениях о доходах сказано, что Елена Кукушкина владеет четырьмя квартирами, а ее годовой заработок составляет около восьми миллионов рублей.

Елена Кукушкина прокомментировала информацию. «Я в первый раз об этом слышу и ни с кем тему не обсуждала», — ответила она на запрос корреспондента URA.RU.

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Первый секретарь ямальской КПРФ Елена Кукушкина собралась на заслуженный отдых. Как сообщил URA.RU источник, близкий к партии, глава коммунистов всерьез задумывается о завершении карьеры и возвращении в Екатеринбург. «У нее очень приличная северная пенсия, на свои нынешние доходы она успела купить несколько квартир в Екатеринбурге. Да и вообще устала от севера и местного климата, ей здесь уже тяжело», — рассказал инсайдер в окружении коммунистки. В сведениях о доходах сказано, что Елена Кукушкина владеет четырьмя квартирами, а ее годовой заработок составляет около восьми миллионов рублей. Елена Кукушкина прокомментировала информацию. «Я в первый раз об этом слышу и ни с кем тему не обсуждала», — ответила она на запрос корреспондента URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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