28 августа 2023

Из-за статьи в газете из курганского правительственного СМИ уволилась главред

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, заседание, женские руки, руки
По официальным данным, главред газеты уволилась по собственному желанию Фото:

В Курганской области после публикации новостного материала пришлось уволиться главному редактору лебяжьевской газеты «Вперед» Алене Ивановой. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. Эта газета является частью правительственного издательского дома «Новый мир»

«Некоторых чиновников областного правительства возмутило то, что в одном из последних номеров газеты посвятили большой текст высокопоставленному политику, при этом не упомянув про заслуги губернатора. Вскоре после этого Иванова вынуждена была уволиться», — рассказал источник. При этом, по его словам, были и другие причины для увольнения.

В редакции газеты URA.RU сообщили, что сейчас издание возглавляет Оксана Дружинина. За остальными комментариями представители газеты попросили обратиться в издательский дом. «Руководитель лебяжьевской газеты „Вперед“ уволилась по собственному желанию с 21 августа 2023 года. Она написала соответствующее заявление на имя генерального директора ИД „Новый мир“», — объяснили URA.RU представители издательского дома. Связаться с Ивановной URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона.

Газета «Вперед» вошла в медиахолдинг «Новый мир» после реорганизации районных изданий. До реорганизации эта газета была в регионе одной из самых высокодоходных среди районных изданий.

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В Курганской области после публикации новостного материала пришлось уволиться главному редактору лебяжьевской газеты «Вперед» Алене Ивановой. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. Эта газета является частью правительственного издательского дома «Новый мир» «Некоторых чиновников областного правительства возмутило то, что в одном из последних номеров газеты посвятили большой текст высокопоставленному политику, при этом не упомянув про заслуги губернатора. Вскоре после этого Иванова вынуждена была уволиться», — рассказал источник. При этом, по его словам, были и другие причины для увольнения. В редакции газеты URA.RU сообщили, что сейчас издание возглавляет Оксана Дружинина. За остальными комментариями представители газеты попросили обратиться в издательский дом. «Руководитель лебяжьевской газеты „Вперед“ уволилась по собственному желанию с 21 августа 2023 года. Она написала соответствующее заявление на имя генерального директора ИД „Новый мир“», — объяснили URA.RU представители издательского дома. Связаться с Ивановной URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет ее номера телефона. Газета «Вперед» вошла в медиахолдинг «Новый мир» после реорганизации районных изданий. До реорганизации эта газета была в регионе одной из самых высокодоходных среди районных изданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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