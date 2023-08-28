28 августа 2023

Аэропорт Нового Уренгоя претендует на звание лучшего проекта России

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Пассажирский терминал в Новом Уренгое признан одним из лучших достижений РФ Фото:

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в шорт-лист лучших реализованных региональных проектов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«На портале Достижения.РФ стартовало голосование. Ямал представлен среди прочих проектом нового терминала аэропорта Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Среди других проектов округа представлены Парк Победы в Салехарде, ледовая арена в Надыме, Губкинская школа искусств, парк «Ингилор», всего 12 реализованных проектов. На момент публикации новости, аэропорт лидирует среди окружных достижений, за него проголосовало 102 человека.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Новый Уренгой появится бесплатная парковка. Решение было принято во время «Честного маршрута» главой ЯНАО Дмитрием Артюховым и мэром города Андреем Вороновым.

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Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в шорт-лист лучших реализованных региональных проектов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «На портале Достижения.РФ стартовало голосование. Ямал представлен среди прочих проектом нового терминала аэропорта Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Среди других проектов округа представлены Парк Победы в Салехарде, ледовая арена в Надыме, Губкинская школа искусств, парк «Ингилор», всего 12 реализованных проектов. На момент публикации новости, аэропорт лидирует среди окружных достижений, за него проголосовало 102 человека. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Новый Уренгой появится бесплатная парковка. Решение было принято во время «Честного маршрута» главой ЯНАО Дмитрием Артюховым и мэром города Андреем Вороновым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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