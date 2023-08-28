Аэропорт Нового Уренгоя претендует на звание лучшего проекта России

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вошел в шорт-лист лучших реализованных региональных проектов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
«На портале Достижения.РФ стартовало голосование. Ямал представлен среди прочих проектом нового терминала аэропорта Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.
Среди других проектов округа представлены Парк Победы в Салехарде, ледовая арена в Надыме, Губкинская школа искусств, парк «Ингилор», всего 12 реализованных проектов. На момент публикации новости, аэропорт лидирует среди окружных достижений, за него проголосовало 102 человека.
Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Новый Уренгой появится бесплатная парковка. Решение было принято во время «Честного маршрута» главой ЯНАО Дмитрием Артюховым и мэром города Андреем Вороновым.
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