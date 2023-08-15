В аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная парковка. Видео

16 августа 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Бесплатную парковку в аэропорту Нового Уренгоя построят в сентябре Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В сентябре в аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная парковка. Проект парковки обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр газовой столицы Андрей Воронов во время «Честного маршрута», сообщает пресс-служба окружного правительства. «У нас точно нет задачи зарабатывать на встречающих автомобилистах, есть задача, чтобы был порядок перед аэропортом. Договоримся, чтобы появилась временная парковка, позже сделаем ее капитальной», — дал поручение Дмитрий Артюхов на видео, опубликованном пресс-службой правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Андрей Воронов, отвечая на вопрос губернатора о сроках строительства, сообщил, что временная парковка появится в сентябре. Постоянная бесплатная парковка будет построена в следующем году. Ранее URA.RU рассказало, что платная парковка возле аэропорта вызвала неудовольствие жителей Нового Уренгоя. Из-за оплаты таксисты не хотели туда заезжать. Житель Нового Уренгоя создал петицию о строительстве бесплатной парковки.

В сентябре в аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная парковка. Проект парковки обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр газовой столицы Андрей Воронов во время «Честного маршрута», сообщает пресс-служба окружного правительства. «У нас точно нет задачи зарабатывать на встречающих автомобилистах, есть задача, чтобы был порядок перед аэропортом. Договоримся, чтобы появилась временная парковка, позже сделаем ее капитальной», — дал поручение Дмитрий Артюхов на видео, опубликованном пресс-службой правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Андрей Воронов, отвечая на вопрос губернатора о сроках строительства, сообщил, что временная парковка появится в сентябре. Постоянная бесплатная парковка будет построена в следующем году. Ранее URA.RU рассказало, что платная парковка возле аэропорта вызвала неудовольствие жителей Нового Уренгоя. Из-за оплаты таксисты не хотели туда заезжать. Житель Нового Уренгоя создал петицию о строительстве бесплатной парковки.