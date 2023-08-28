28 августа 2023

Генпрокуратура собирает жалобы курганцев на проблемы со школами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Курганские семьи могут пожаловаться в Генпрокуратуру на проблемы в школах Фото:

Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу откроет прием обращений по вопросам оказания помощи ученикам образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по УрФО.

«В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 29 августа по 1 сентября организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, которые обучаются в образовательных учреждениях». Представители ведомства призывают сообщать о проблемах в сфере образования, касающихся обеспечения безопасных условий пребывания в школе, образовательного процесса, дефицита мест, медобслуживания детей и оказания других услуг.

Звонки будут принимать с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 29 августа по 1 сентября по телефонам управления Генпрокуратуры по УрФО: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу откроет прием обращений по вопросам оказания помощи ученикам образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по УрФО. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 29 августа по 1 сентября организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, которые обучаются в образовательных учреждениях». Представители ведомства призывают сообщать о проблемах в сфере образования, касающихся обеспечения безопасных условий пребывания в школе, образовательного процесса, дефицита мест, медобслуживания детей и оказания других услуг. Звонки будут принимать с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 29 августа по 1 сентября по телефонам управления Генпрокуратуры по УрФО: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...