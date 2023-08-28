Генпрокуратура собирает жалобы курганцев на проблемы со школами

Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу откроет прием обращений по вопросам оказания помощи ученикам образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по УрФО.
«В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 29 августа по 1 сентября организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, которые обучаются в образовательных учреждениях». Представители ведомства призывают сообщать о проблемах в сфере образования, касающихся обеспечения безопасных условий пребывания в школе, образовательного процесса, дефицита мест, медобслуживания детей и оказания других услуг.
Звонки будут принимать с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 29 августа по 1 сентября по телефонам управления Генпрокуратуры по УрФО: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.
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