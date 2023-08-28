Генпрокуратура собирает жалобы курганцев на проблемы со школами

29 августа 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Курганские семьи могут пожаловаться в Генпрокуратуру на проблемы в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу откроет прием обращений по вопросам оказания помощи ученикам образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по УрФО. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 29 августа по 1 сентября организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, которые обучаются в образовательных учреждениях». Представители ведомства призывают сообщать о проблемах в сфере образования, касающихся обеспечения безопасных условий пребывания в школе, образовательного процесса, дефицита мест, медобслуживания детей и оказания других услуг.



Звонки будут принимать с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 29 августа по 1 сентября по телефонам управления Генпрокуратуры по УрФО: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.

Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу откроет прием обращений по вопросам оказания помощи ученикам образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры по УрФО. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 29 августа по 1 сентября организован прием сообщений по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, которые обучаются в образовательных учреждениях». Представители ведомства призывают сообщать о проблемах в сфере образования, касающихся обеспечения безопасных условий пребывания в школе, образовательного процесса, дефицита мест, медобслуживания детей и оказания других услуг. Звонки будут принимать с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 29 августа по 1 сентября по телефонам управления Генпрокуратуры по УрФО: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.