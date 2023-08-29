В Перми резко подешевели частные дома

Дачи стали доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За четыре месяца в Перми стоимость частных домов на вторичном рынке снизилась на 6,3%. Средняя цена готовых дач и коттеджей в августе составила 4,2 млн рублей. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Тенденция к падению цен прослеживается все четче. Сжатию спроса на вторичном рынке домов способствует падение покупательной способности населения. А также конкуренция со стороны „первички“, где застройщики стали предлагать недорогую типовую застройку на ИЖС, на которую банки дают льготную ипотеку», — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Больше всего цены на загородные дома снизились в Магаданской области — на 12,1%. Купить коттедж там можно в среднем за 7,3 млн рублей. Следом идет Красноярский край, где дома подешевели на 11,2%, а их средняя цена равна 4,6 млн рублей. Тройку лидеров рейтинга по понижению цен на загородные дома завершает Томская область. В ней дачи подешевели на 8,6%, а их средняя стоимость составляет 5,2 млн рублей.

Ранее в Перми резко повысились цены на квартиры. Стоимость квадратного метра на первичном рынке в среднем составляет 106 рублей.