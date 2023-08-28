В Перми резко выросли цены на квартиры

Цены на квартиры выросли вместе со спросом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С апреля 2023 года стоимость квадратного метра в строящихся домах Перми увеличилась на 17%. К сентябрю его средняя цена составляет 106 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«Городом-миллионником, где резко выросли спрос и цены на строящиеся квартиры, является Пермь. „Квадрат“ на „первичке“ прибавил более 15 тысяч рублей (17%)», — сообщается в исследовании аналитиков.

Также цены выросли и на готовое жилье. За четыре месяца квадратный метр в среднем подорожал на 13%. Сейчас цена составляет 98 тысяч рублей, отмечают аналитики.

Больше всего с апреля подорожали квартиры на первичном рынке Волгограда, где стоимость квадратного метра увеличилась на 19%. Лидером по росту цен на готовое жилье стал Краснодар. Цены за квадратный метр на юге России выросли на 20%.

Ранее в Перми резко подорожали комнаты в коммунальных квартирах. Стоимость комнат с января 2023 года увеличилась на 10%.