28 августа 2023

В Перми резко выросли цены на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на квартиры выросли вместе со спросом Фото:

С апреля 2023 года стоимость квадратного метра в строящихся домах Перми увеличилась на 17%. К сентябрю его средняя цена составляет 106 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«Городом-миллионником, где резко выросли спрос и цены на строящиеся квартиры, является Пермь. „Квадрат“ на „первичке“ прибавил более 15 тысяч рублей (17%)», — сообщается в исследовании аналитиков.

Также цены выросли и на готовое жилье. За четыре месяца квадратный метр в среднем подорожал на 13%. Сейчас цена составляет 98 тысяч рублей, отмечают аналитики.

Больше всего с апреля подорожали квартиры на первичном рынке Волгограда, где стоимость квадратного метра увеличилась на 19%. Лидером по росту цен на готовое жилье стал Краснодар. Цены за квадратный метр на юге России выросли на 20%.

Ранее в Перми резко подорожали комнаты в коммунальных квартирах. Стоимость комнат с января 2023 года увеличилась на 10%.

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С апреля 2023 года стоимость квадратного метра в строящихся домах Перми увеличилась на 17%. К сентябрю его средняя цена составляет 106 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «Городом-миллионником, где резко выросли спрос и цены на строящиеся квартиры, является Пермь. „Квадрат“ на „первичке“ прибавил более 15 тысяч рублей (17%)», — сообщается в исследовании аналитиков. Также цены выросли и на готовое жилье. За четыре месяца квадратный метр в среднем подорожал на 13%. Сейчас цена составляет 98 тысяч рублей, отмечают аналитики. Больше всего с апреля подорожали квартиры на первичном рынке Волгограда, где стоимость квадратного метра увеличилась на 19%. Лидером по росту цен на готовое жилье стал Краснодар. Цены за квадратный метр на юге России выросли на 20%. Ранее в Перми резко подорожали комнаты в коммунальных квартирах. Стоимость комнат с января 2023 года увеличилась на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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