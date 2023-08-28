Власти ХМАО закупают противодроновые ружья для бойцов СВО. Инсайд

29 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО передадут югорским бойцам четыре противодроновых ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент региональной безопасности разместил на портале «Госзакупки» аукцион на покупку четырех противодроновых ружей. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую. «Эта закупка обсуждалась в правительстве. Четыре противодроновых ружья запрашивали наши ребята. Их планируют передать югорским бойцам СВО на передовую», — рассказал инсайдер. В проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок, указано, что депбезопасности планирует потратить на средства борьбы с беспилотниками 900 тысяч рублей. В техзадании говорится, что к ружьям обязательно в комплекте должен быть оптический прицел, и они должны выдерживать двадцатиградусные морозы. Устройства должны глушить сигналы как минимум в шести диапазонах постановки помех и работать с несколькими навигационными системами (ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo). «Дело в том, что ВСУ научились менять частоту своих дронов. Нашим ребятам тоже нужно приспосабливаться», — уточнил собеседник агентства. В департаменте региональной безопасности пообещали прокомментировать подробности закупки позже. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Департамент региональной безопасности разместил на портале «Госзакупки» аукцион на покупку четырех противодроновых ружей. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую. «Эта закупка обсуждалась в правительстве. Четыре противодроновых ружья запрашивали наши ребята. Их планируют передать югорским бойцам СВО на передовую», — рассказал инсайдер. В проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок, указано, что депбезопасности планирует потратить на средства борьбы с беспилотниками 900 тысяч рублей. В техзадании говорится, что к ружьям обязательно в комплекте должен быть оптический прицел, и они должны выдерживать двадцатиградусные морозы. Устройства должны глушить сигналы как минимум в шести диапазонах постановки помех и работать с несколькими навигационными системами (ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo). «Дело в том, что ВСУ научились менять частоту своих дронов. Нашим ребятам тоже нужно приспосабливаться», — уточнил собеседник агентства. В департаменте региональной безопасности пообещали прокомментировать подробности закупки позже. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.