28 августа 2023

Власти ХМАО закупают противодроновые ружья для бойцов СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО передадут югорским бойцам четыре противодроновых ружья Фото:

Департамент региональной безопасности разместил на портале «Госзакупки» аукцион на покупку четырех противодроновых ружей. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую.

«Эта закупка обсуждалась в правительстве. Четыре противодроновых ружья запрашивали наши ребята. Их планируют передать югорским бойцам СВО на передовую», — рассказал инсайдер.

В проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок, указано, что депбезопасности планирует потратить на средства борьбы с беспилотниками 900 тысяч рублей. В техзадании говорится, что к ружьям обязательно в комплекте должен быть оптический прицел, и они должны выдерживать двадцатиградусные морозы. Устройства должны глушить сигналы как минимум в шести диапазонах постановки помех и работать с несколькими навигационными системами (ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo). «Дело в том, что ВСУ научились менять частоту своих дронов. Нашим ребятам тоже нужно приспосабливаться», — уточнил собеседник агентства.

В департаменте региональной безопасности пообещали прокомментировать подробности закупки позже. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

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Департамент региональной безопасности разместил на портале «Госзакупки» аукцион на покупку четырех противодроновых ружей. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что средства борьбы с беспилотниками передадут югорчанам на передовую. «Эта закупка обсуждалась в правительстве. Четыре противодроновых ружья запрашивали наши ребята. Их планируют передать югорским бойцам СВО на передовую», — рассказал инсайдер. В проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок, указано, что депбезопасности планирует потратить на средства борьбы с беспилотниками 900 тысяч рублей. В техзадании говорится, что к ружьям обязательно в комплекте должен быть оптический прицел, и они должны выдерживать двадцатиградусные морозы. Устройства должны глушить сигналы как минимум в шести диапазонах постановки помех и работать с несколькими навигационными системами (ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo). «Дело в том, что ВСУ научились менять частоту своих дронов. Нашим ребятам тоже нужно приспосабливаться», — уточнил собеседник агентства. В департаменте региональной безопасности пообещали прокомментировать подробности закупки позже. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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