ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в Брянской области. Видео

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В результате обстрела ВСУ повреждена школа, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области.

«После обстрела ВСУ пострадали школа и здание МЧС в Климово», — сообщает telegram-канал Baza. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия, передали telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. «После обстрела ВСУ пострадали школа и здание МЧС в Климово», — сообщает telegram-канал Baza. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия, передали telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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