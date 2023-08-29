ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в Брянской области. Видео

29 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ повреждена школа, пишет Baza Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. «После обстрела ВСУ пострадали школа и здание МЧС в Климово», — сообщает telegram-канал Baza. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия, передали telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. «После обстрела ВСУ пострадали школа и здание МЧС в Климово», — сообщает telegram-канал Baza. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия, передали telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.