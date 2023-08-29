В результате обстрела ВСУ повреждена школа, пишет Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области.
«После обстрела ВСУ пострадали школа и здание МЧС в Климово», — сообщает telegram-канал Baza. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия, передали telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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