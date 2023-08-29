Из администрации Тобольска уволилась топ-менеджер

В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева

Наталья Белышева покинула должность директора депобра Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Директор департамента образования Наталья Белышева покинула должность. Она ушла на заслуженный отдых», — сообщили URA.RU в администрации Тобольска.

Там добавили, что в настоящее время в департаменте назначен исполняющий обязанности. Им стала Ольга Столбикова, занимающая позицию начальника управления общего образования.