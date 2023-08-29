Из администрации Тобольска уволилась топ-менеджер

Наталья Белышева покинула должность директора депобра
В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«Директор департамента образования Наталья Белышева покинула должность. Она ушла на заслуженный отдых», — сообщили URA.RU в администрации Тобольска.
Там добавили, что в настоящее время в департаменте назначен исполняющий обязанности. Им стала Ольга Столбикова, занимающая позицию начальника управления общего образования.
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