Из администрации Тобольска уволилась топ-менеджер

В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Наталья Белышева покинула должность директора депобра Фото:

В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Директор департамента образования Наталья Белышева покинула должность. Она ушла на заслуженный отдых», — сообщили URA.RU в администрации Тобольска.

Там добавили, что в настоящее время в департаменте назначен исполняющий обязанности. Им стала Ольга Столбикова, занимающая позицию начальника управления общего образования.

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В Тобольске уволена директор департамента образования Наталья Белышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «Директор департамента образования Наталья Белышева покинула должность. Она ушла на заслуженный отдых», — сообщили URA.RU в администрации Тобольска. Там добавили, что в настоящее время в департаменте назначен исполняющий обязанности. Им стала Ольга Столбикова, занимающая позицию начальника управления общего образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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