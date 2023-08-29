Российских бадминтонистов допустили к международным соревнованиям

29 августа 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Бадминтонисты из России смогут принять участие в соревнованиях с 26 февраля 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом рассказал президент Всемирной федерации бадминтона (BWF) Поуль-Эрик Хейер. «С 26 февраля 2024 года российские и белорусские бадминтонисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов», — передает слова Хейера РИА Новости. Он отметил, что это решение является позитивным шагом в направлении укрепления мира и солидарности и отмены дисквалификации для спортсменов, соответствующих критериям участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные спортивные федерации запретили участвовать спортсменам из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Замминистра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что дискриминационная политика иностранных спортивных чиновников не признает миротворческую роль российского спорта в укреплении дружбы между странами, передает РАПСИ.

Бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом рассказал президент Всемирной федерации бадминтона (BWF) Поуль-Эрик Хейер. «С 26 февраля 2024 года российские и белорусские бадминтонисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов», — передает слова Хейера РИА Новости. Он отметил, что это решение является позитивным шагом в направлении укрепления мира и солидарности и отмены дисквалификации для спортсменов, соответствующих критериям участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные спортивные федерации запретили участвовать спортсменам из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Замминистра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что дискриминационная политика иностранных спортивных чиновников не признает миротворческую роль российского спорта в укреплении дружбы между странами, передает РАПСИ.