Российских бадминтонистов допустили к международным соревнованиям

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III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Перезалито. Верхняя Пышма, спорт, бадминтон, физкультура
Бадминтонисты из России смогут принять участие в соревнованиях с 26 февраля 2024 года Фото:

Бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом рассказал президент Всемирной федерации бадминтона (BWF) Поуль-Эрик Хейер.

«С 26 февраля 2024 года российские и белорусские бадминтонисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов», — передает слова Хейера РИА Новости. Он отметил, что это решение является позитивным шагом в направлении укрепления мира и солидарности и отмены дисквалификации для спортсменов, соответствующих критериям участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

Вскоре после начала спецоперации на Украине международные спортивные федерации запретили участвовать спортсменам из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Замминистра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что дискриминационная политика иностранных спортивных чиновников не признает миротворческую роль российского спорта в укреплении дружбы между странами, передает РАПСИ.

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Бадминтонисты из России и Белоруссии получили доступ к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом рассказал президент Всемирной федерации бадминтона (BWF) Поуль-Эрик Хейер. «С 26 февраля 2024 года российские и белорусские бадминтонисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов», — передает слова Хейера РИА Новости. Он отметил, что это решение является позитивным шагом в направлении укрепления мира и солидарности и отмены дисквалификации для спортсменов, соответствующих критериям участия в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные спортивные федерации запретили участвовать спортсменам из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Замминистра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что дискриминационная политика иностранных спортивных чиновников не признает миротворческую роль российского спорта в укреплении дружбы между странами, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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