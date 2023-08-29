Финансовый аналитик раскритиковал главную мечту БРИКС

Финансовый аналитик Беляев заявил о выгоде в БРИКС только от Ирана

30 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россия может без риска торговать в нацвалюте с Ираном, считает Михаил Беляев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сбалансированный товарооборот (продавать столько же, сколько и покупать, чтобы не скапливалась на счетах валюта других стран) среди стран БРИКС может дать России только Иран. Исламскому государству есть, что предложить РФ, отметил в беседе с URA.RU финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, объясняя желание стран БРИКС сотрудничать между собой в национальных валютах. «Переход на национальные валюты — здесь самое главное, чтобы взаимный товарооборот был сбалансирован. Вот у нас с Индией он не сбалансирован. Вы должны продавать столько же, сколько покупаете. Вы оплачиваете в рублях, в рупиях, у вас равное количество рублей, рупий. Вы выходите на ноль. Но когда у вас хронически положительное сальдо (остаток) платежного баланса по отношению к одной стране, и вам начинают платить в национальной валюте, то она в итоге скапливается на счетах, и вы с ней ничего не можете сделать. С Ираном мы можем что-то натянуть, потому что это высокоразвитая страна. У них и нефть, и газ, и нефтехимия, и химия, машиностроение, у них развита банковская сфера, они очень продвинуты в области криптовалюты и онлайновского банковского обслуживания. Первые дроны у России были их происхождения. С Ираном и другие страны могут вести расчеты в его национальной валюте», — объяснил Михаил Беляев. При этом финансовый аналитик подчеркнул, что создание наднациональной валюты решит вопрос БРИКС по внутренним товарооборотам, но при едином курсе. «Стоит вопрос, чтобы создать наднациональную валюту расчета внутри стран БРИКС. Она получается более универсальная. Но там возникает другой вопрос — если нужно пополнить свой счет этой валютой, то по какому курсу вы будете ее покупать. Или если у вас образуется ее избыток на счетах, как вы ее можете затянуть во внутренний оборот, на каких условиях. Нужно затевать биржу, где бы торговали всеми этими валютами, чтобы получить справедливый курс. Опыт такого рода был, правда, не в чистом виде, в рамках Совета экономической взаимопомощи стран социалистического лагеря», — добавил Беляев. Выгодные финансовые взаимоотношения можно также выстроить с ОАЭ и Саудовской Аравией, которые стали новыми членами альянса. «Нужно альтернативные валюты внедрять в экономику РФ, которые не подвержены санкциям. Тот же самый юань. Может быть, валюта Арабских Эмиратов, которая очень стабильна к доллару. В банках счета будут более безопасны, потому что корреспондентские счета в банковских долларах и евро подвержены санкциям. А счета в юанях и в валюте Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии в этом случае защищены», — рассказал в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Ранее на прошедшем в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите БРИКС главы государств подчеркнули важность использования местных валют в торговом сотрудничестве. Страны будут работать над созданием единой валюты. При этом экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов назвал одну из неочевидных причин ослабления рубля — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а импорт составил около 6-7 миллиардов долларов в год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбалансированный товарооборот (продавать столько же, сколько и покупать, чтобы не скапливалась на счетах валюта других стран) среди стран БРИКС может дать России только Иран. Исламскому государству есть, что предложить РФ, отметил в беседе с URA.RU финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, объясняя желание стран БРИКС сотрудничать между собой в национальных валютах. «Переход на национальные валюты — здесь самое главное, чтобы взаимный товарооборот был сбалансирован. Вот у нас с Индией он не сбалансирован. Вы должны продавать столько же, сколько покупаете. Вы оплачиваете в рублях, в рупиях, у вас равное количество рублей, рупий. Вы выходите на ноль. Но когда у вас хронически положительное сальдо (остаток) платежного баланса по отношению к одной стране, и вам начинают платить в национальной валюте, то она в итоге скапливается на счетах, и вы с ней ничего не можете сделать. С Ираном мы можем что-то натянуть, потому что это высокоразвитая страна. У них и нефть, и газ, и нефтехимия, и химия, машиностроение, у них развита банковская сфера, они очень продвинуты в области криптовалюты и онлайновского банковского обслуживания. Первые дроны у России были их происхождения. С Ираном и другие страны могут вести расчеты в его национальной валюте», — объяснил Михаил Беляев. При этом финансовый аналитик подчеркнул, что создание наднациональной валюты решит вопрос БРИКС по внутренним товарооборотам, но при едином курсе. «Стоит вопрос, чтобы создать наднациональную валюту расчета внутри стран БРИКС. Она получается более универсальная. Но там возникает другой вопрос — если нужно пополнить свой счет этой валютой, то по какому курсу вы будете ее покупать. Или если у вас образуется ее избыток на счетах, как вы ее можете затянуть во внутренний оборот, на каких условиях. Нужно затевать биржу, где бы торговали всеми этими валютами, чтобы получить справедливый курс. Опыт такого рода был, правда, не в чистом виде, в рамках Совета экономической взаимопомощи стран социалистического лагеря», — добавил Беляев. Выгодные финансовые взаимоотношения можно также выстроить с ОАЭ и Саудовской Аравией, которые стали новыми членами альянса. «Нужно альтернативные валюты внедрять в экономику РФ, которые не подвержены санкциям. Тот же самый юань. Может быть, валюта Арабских Эмиратов, которая очень стабильна к доллару. В банках счета будут более безопасны, потому что корреспондентские счета в банковских долларах и евро подвержены санкциям. А счета в юанях и в валюте Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии в этом случае защищены», — рассказал в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Ранее на прошедшем в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите БРИКС главы государств подчеркнули важность использования местных валют в торговом сотрудничестве. Страны будут работать над созданием единой валюты. При этом экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов назвал одну из неочевидных причин ослабления рубля — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а импорт составил около 6-7 миллиардов долларов в год.