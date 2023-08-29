Задорнов назвал неочевидную причину падения рубля

Задорнов: рубль упал из-за зависших в России рупий, которые ЦБ не может обменять

29 августа 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Россия не может свободно конвертировать рупии, которые получила от продажи нефти Индии, отметил Михаил Задорнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Падение рубля связано с тем, что Россия не может конвертировать рупии, которые получила после продажи нефти Индии. В будущем правительство РФ должно решить эту проблему, заявил экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. «Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — „зависшие“ рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов долларов в год», — заявил Михаил Задорнов, передает РБК. Экономист отметил, что России в Индии нечего покупать, а рупии — неконвертируемая валюта. Поэтому РФ не может использовать полученные доходы от продажи нефти. Можно продать рупии Индии и получить с этого другую валюту, однако в индийских банках ее не хватает. Задорнов подчеркнул, что проблема с рупиями — это прямая причина падения рубля. Решить ситуацию должны правительство и Центральный Банк России, заявил экономист. В середине июля в России стал падать рубль. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это связано с внешней торговлей: резким ростом экспорта и снижением импорта. Когда доллар стал торговаться выше 100 рублей, ЦБ повысил ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого курсы резервных валют по отношению к рублю стали снижаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Падение рубля связано с тем, что Россия не может конвертировать рупии, которые получила после продажи нефти Индии. В будущем правительство РФ должно решить эту проблему, заявил экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. «Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — „зависшие“ рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов долларов в год», — заявил Михаил Задорнов, передает РБК. Экономист отметил, что России в Индии нечего покупать, а рупии — неконвертируемая валюта. Поэтому РФ не может использовать полученные доходы от продажи нефти. Можно продать рупии Индии и получить с этого другую валюту, однако в индийских банках ее не хватает. Задорнов подчеркнул, что проблема с рупиями — это прямая причина падения рубля. Решить ситуацию должны правительство и Центральный Банк России, заявил экономист. В середине июля в России стал падать рубль. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это связано с внешней торговлей: резким ростом экспорта и снижением импорта. Когда доллар стал торговаться выше 100 рублей, ЦБ повысил ключевую ставку до 12%, передает RT. После этого курсы резервных валют по отношению к рублю стали снижаться.