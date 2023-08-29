Business Insider: наземные дроны будут введены в эскплуатацию в ближайшие недели

Тестирование новых дронов проходило при поддержке США Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ планируют в ближайшие недели поставить на вооружение новый вид наземных дронов, разработанный и протестированный при поддержке США. По информации интернет СМИ, в комплекс включены разные виды установок, от дронов-камикадзе до дистанционных турелей.

«Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов. Экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством. Некоторые из протестированных наземных дронов должны быть готовы к эксплуатации и развернуты в течение двух-трех недель», — передает издание Business Insider .

Уточняется, что протестировано около 25 моделей наземных дронов. Представленные на фото установки различаются по предназначению и возможностям. Какие из них в ближайшее время появятся на вооружении ВСУ, не уточняется.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что российские солдаты ведет охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. За сбитый БПЛА солдат может получить до десяти дней отпуска.

Новые наземные дроны вскоре должны поступить на вооружение ВСУ Business Insider

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