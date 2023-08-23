Солдаты из «Русского Легиона» рассказали, как охотятся на новые беспилотники ВСУ «Баба-Яга»

Бойцы «Русского легиона» выслеживают дроны ВСУ «Баба-Яга» и вручную поражают их

23 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Дроны «Баба-Яга» нельзя сбить РЭБ, только вручную Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты ведет охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион». «Беспилотник [Баба Яга] поднимает порядка четырех мин. Он с тепловизором, поэтому [украинские] операторы прекрасно видят и понимают, где какой вид техники находится и стараются ее поразить», — рассказал доброволец с позывным «Адамыч». По его словам, в охоте на БПЛА участвуют не только караульные, но и остальные бойцы подразделения. Как признался «Адамыч», за сбитый дрон солдат может получить до десяти дней отпуска. Командир отряда БАРС-14 полковник «Сокол» добавил, что российские солдаты обнаруживают такие беспилотники на расстоянии до шести километров при помощи тепловизоров. После чего дрон ослепляется прожекторами и по нему открывается огонь. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. «Баба-Яга» управляется через спутниковую сеть Starlink», — добавил «Сокол». А это значит, что нет наземного центра управления, которое можно поразить. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские специалисты успешно перепрограммируют беспилотники «Баба-Яга». Таким образом эти дроны работают на стороне ВС РФ. Вооруженные силы Украины также используют эти БПЛА для атаки на российские территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские солдаты ведет охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион». «Беспилотник [Баба Яга] поднимает порядка четырех мин. Он с тепловизором, поэтому [украинские] операторы прекрасно видят и понимают, где какой вид техники находится и стараются ее поразить», — рассказал доброволец с позывным «Адамыч». По его словам, в охоте на БПЛА участвуют не только караульные, но и остальные бойцы подразделения. Как признался «Адамыч», за сбитый дрон солдат может получить до десяти дней отпуска. Командир отряда БАРС-14 полковник «Сокол» добавил, что российские солдаты обнаруживают такие беспилотники на расстоянии до шести километров при помощи тепловизоров. После чего дрон ослепляется прожекторами и по нему открывается огонь. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. «Баба-Яга» управляется через спутниковую сеть Starlink», — добавил «Сокол». А это значит, что нет наземного центра управления, которое можно поразить. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские специалисты успешно перепрограммируют беспилотники «Баба-Яга». Таким образом эти дроны работают на стороне ВС РФ. Вооруженные силы Украины также используют эти БПЛА для атаки на российские территории.