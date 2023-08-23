Солдаты из «Русского Легиона» рассказали, как охотятся на новые беспилотники ВСУ «Баба-Яга»

Бойцы «Русского легиона» выслеживают дроны ВСУ «Баба-Яга» и вручную поражают их
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, коптер,  дрон
Дроны «Баба-Яга» нельзя сбить РЭБ, только вручную Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты ведет охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион».

«Беспилотник [Баба Яга] поднимает порядка четырех мин. Он с тепловизором, поэтому [украинские] операторы прекрасно видят и понимают, где какой вид техники находится и стараются ее поразить», — рассказал доброволец с позывным «Адамыч». По его словам, в охоте на БПЛА участвуют не только караульные, но и остальные бойцы подразделения. Как признался «Адамыч», за сбитый дрон солдат может получить до десяти дней отпуска.

Командир отряда БАРС-14 полковник «Сокол» добавил, что российские солдаты обнаруживают такие беспилотники на расстоянии до шести километров при помощи тепловизоров. После чего дрон ослепляется прожекторами и по нему открывается огонь. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. «Баба-Яга» управляется через спутниковую сеть Starlink», — добавил «Сокол». А это значит, что нет наземного центра управления, которое можно поразить.

Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские специалисты успешно перепрограммируют беспилотники «Баба-Яга». Таким образом эти дроны работают на стороне ВС РФ. Вооруженные силы Украины также используют эти БПЛА для атаки на российские территории.

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Российские солдаты ведет охоту на украинские беспилотники «Баба Яга», способные сбрасывать до четырех мин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 «Русский легион». «Беспилотник [Баба Яга] поднимает порядка четырех мин. Он с тепловизором, поэтому [украинские] операторы прекрасно видят и понимают, где какой вид техники находится и стараются ее поразить», — рассказал доброволец с позывным «Адамыч». По его словам, в охоте на БПЛА участвуют не только караульные, но и остальные бойцы подразделения. Как признался «Адамыч», за сбитый дрон солдат может получить до десяти дней отпуска. Командир отряда БАРС-14 полковник «Сокол» добавил, что российские солдаты обнаруживают такие беспилотники на расстоянии до шести километров при помощи тепловизоров. После чего дрон ослепляется прожекторами и по нему открывается огонь. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. «Баба-Яга» управляется через спутниковую сеть Starlink», — добавил «Сокол». А это значит, что нет наземного центра управления, которое можно поразить. Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские специалисты успешно перепрограммируют беспилотники «Баба-Яга». Таким образом эти дроны работают на стороне ВС РФ. Вооруженные силы Украины также используют эти БПЛА для атаки на российские территории.
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Ссылки по теме
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