29 августа 2023

«Рот Фронт» судится с кондитерами из Кургана из-за авторских прав на «Птичье молоко»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейня "Безопасный кекс". Екатеринбург, торт, кофейня, сладкое, десерт, сладости, безопасный кекс
«Рот Фронт» обвиняет курганских кондитеров в нарушении патентного права на товарный знак Фото:

Столичная фирма «Рот Фронт» требует компенсацию с курганского производителя кондитерских изделий ООО «АРТ и Ко Плюс» за использование товарного знака «Птичье молоко». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области.

«ОАО „Рот Фронт“ взыскивает 2 миллиона рублей с ООО „АРТ и Ко Плюс“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. За каждое нарушение авторского права — 500 тысяч рублей», — указано в судебных материалах.

В суде представитель курганской кондитерской фирмы ООО «АРТ и Ко Плюс» не согласился с претензиями столичной компании. Он попросил провести социологическую экспертизу, в ходе которой люди сами могли бы сравнить образцы этикеток торта «Птичье молоко» от московского и курганского производителей. После соцопроса стало бы ясно, нарушили курганские кондитеры авторское право на товарный знак или нет.

Ответчик предложил на суде, чтобы соцопрос провел Уральский институт социологических и маркетинговых исследований. Следующее судебное заседание назначено в Кургане на восьмое сентября.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвигала предположение, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината якобы имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую производит «Орелпродукт». Похожие обвинения звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Столичная фирма «Рот Фронт» требует компенсацию с курганского производителя кондитерских изделий ООО «АРТ и Ко Плюс» за использование товарного знака «Птичье молоко». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области. «ОАО „Рот Фронт“ взыскивает 2 миллиона рублей с ООО „АРТ и Ко Плюс“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. За каждое нарушение авторского права — 500 тысяч рублей», — указано в судебных материалах. В суде представитель курганской кондитерской фирмы ООО «АРТ и Ко Плюс» не согласился с претензиями столичной компании. Он попросил провести социологическую экспертизу, в ходе которой люди сами могли бы сравнить образцы этикеток торта «Птичье молоко» от московского и курганского производителей. После соцопроса стало бы ясно, нарушили курганские кондитеры авторское право на товарный знак или нет. Ответчик предложил на суде, чтобы соцопрос провел Уральский институт социологических и маркетинговых исследований. Следующее судебное заседание назначено в Кургане на восьмое сентября. Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвигала предположение, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината якобы имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую производит «Орелпродукт». Похожие обвинения звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...