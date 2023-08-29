«Рот Фронт» судится с кондитерами из Кургана из-за авторских прав на «Птичье молоко»

«Рот Фронт» обвиняет курганских кондитеров в нарушении патентного права на товарный знак Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Столичная фирма «Рот Фронт» требует компенсацию с курганского производителя кондитерских изделий ООО «АРТ и Ко Плюс» за использование товарного знака «Птичье молоко». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области.

«ОАО „Рот Фронт“ взыскивает 2 миллиона рублей с ООО „АРТ и Ко Плюс“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. За каждое нарушение авторского права — 500 тысяч рублей», — указано в судебных материалах.

В суде представитель курганской кондитерской фирмы ООО «АРТ и Ко Плюс» не согласился с претензиями столичной компании. Он попросил провести социологическую экспертизу, в ходе которой люди сами могли бы сравнить образцы этикеток торта «Птичье молоко» от московского и курганского производителей. После соцопроса стало бы ясно, нарушили курганские кондитеры авторское право на товарный знак или нет.

Ответчик предложил на суде, чтобы соцопрос провел Уральский институт социологических и маркетинговых исследований. Следующее судебное заседание назначено в Кургане на восьмое сентября.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвигала предположение, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината якобы имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую производит «Орелпродукт». Похожие обвинения звучали в адрес курганского предприятия в 2022 году от «Главпродукта».