В Госдуме объяснили, когда в РФ будут бесплатно давать лекарства по рецепту

Депутат Тумусов: обеспечение всех больных лекарствами обойдется в 500 млрд в год

26 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Решение задачи с выдачей бесплатных лекарств по рецепту заключается не только в финансовых вливаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, и чтобы промышленность могла производить до 90% всех лекарств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Такой проект просчитывался Минздравом РФ. Для того чтобы обеспечивать амбулаторных больных лекарствами по рецепту бесплатно, надо было 500 миллиардов рублей ежегодно. Он был очень близок к решению, но по каким-то причинам вопрос затягивается. Возможно, нам нужно, чтобы мы сами изготавливали лекарства», — сказал Федот Тумусов. По словам политика, решение этой задачи заключается не только в финансовых вливаниях. «Почти половина лекарств у нас закупается. Но курс доллара меняется, соответственно, меняется стоимость затрат. Но когда наша промышленность дойдет до такой степени, что если не 100%, то хотя бы 90% лекарств будем сами производить, тогда был бы возможен такой переход», — заключил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан.

На обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, и чтобы промышленность могла производить до 90% всех лекарств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Такой проект просчитывался Минздравом РФ. Для того чтобы обеспечивать амбулаторных больных лекарствами по рецепту бесплатно, надо было 500 миллиардов рублей ежегодно. Он был очень близок к решению, но по каким-то причинам вопрос затягивается. Возможно, нам нужно, чтобы мы сами изготавливали лекарства», — сказал Федот Тумусов. По словам политика, решение этой задачи заключается не только в финансовых вливаниях. «Почти половина лекарств у нас закупается. Но курс доллара меняется, соответственно, меняется стоимость затрат. Но когда наша промышленность дойдет до такой степени, что если не 100%, то хотя бы 90% лекарств будем сами производить, тогда был бы возможен такой переход», — заключил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении продажи через интернет рецептурных лекарств. Уточняется, что такой эксперимент повысит доступность лекарств, отпускаемых по рецепту для всех категорий граждан.