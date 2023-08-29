В Златоусте (Челябинская область) из-за поставленного на зарядку электросамоката загорелся частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, устройство заряжалось с нарушением правил.
«Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в Златоусте. Со слов хозяйки, на зарядку на ночь было поставлено „электрическое устройство для катания“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве напомнили, что данный тип средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять для зарядки на ночь. Подпитка электросамоката должна проводиться под строгим наблюдением.
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