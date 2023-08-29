29 августа 2023

В Златоусте из-за электросамоката загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шеринг электросамокатов Whoosh. Екатеринбург, прокат самокатов, самокаты, электросамокат, Whoosh
Самокат был поставлен на зарядку на ночь Фото:

В Златоусте (Челябинская область) из-за поставленного на зарядку электросамоката загорелся частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, устройство заряжалось с нарушением правил.

«Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в Златоусте. Со слов хозяйки, на зарядку на ночь было поставлено „электрическое устройство для катания“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве напомнили, что данный тип средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять для зарядки на ночь. Подпитка электросамоката должна проводиться под строгим наблюдением.

Помещение сильно пострадало от возгорания
Помещение сильно пострадало от возгорания
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) из-за поставленного на зарядку электросамоката загорелся частный дом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, устройство заряжалось с нарушением правил. «Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в Златоусте. Со слов хозяйки, на зарядку на ночь было поставлено „электрическое устройство для катания“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве напомнили, что данный тип средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять для зарядки на ночь. Подпитка электросамоката должна проводиться под строгим наблюдением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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