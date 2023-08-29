29 августа 2023

На выезде из Академического на ЕКАД построят новую развязку

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, строительство дороги, строительство екад, дорожная развязка, мост, автодорожный мост, путепровод, екад, автомобильная развязка, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Развязка появится на пересечении Амундсена и ЕКАД (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге в районе пересечения продленной улицы Амундсена с ЕКАД появится транспортная развязка. О том, что проект примыкания согласован, URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Управление автодорог согласовывало проект примыкания в виде развязки, но как оно будет на самом деле, лучше уточнять у города, так как этот объект полностью муниципальный», — объяснили в департаменте. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой предоставить подробности по проекту и раскрыть даты строительства. На момент публикации новости ответ не поступил.

Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.

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В Екатеринбурге в районе пересечения продленной улицы Амундсена с ЕКАД появится транспортная развязка. О том, что проект примыкания согласован, URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Управление автодорог согласовывало проект примыкания в виде развязки, но как оно будет на самом деле, лучше уточнять у города, так как этот объект полностью муниципальный», — объяснили в департаменте. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой предоставить подробности по проекту и раскрыть даты строительства. На момент публикации новости ответ не поступил. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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