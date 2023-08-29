На выезде из Академического на ЕКАД построят новую развязку

30 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Развязка появится на пересечении Амундсена и ЕКАД (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе пересечения продленной улицы Амундсена с ЕКАД появится транспортная развязка. О том, что проект примыкания согласован, URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Управление автодорог согласовывало проект примыкания в виде развязки, но как оно будет на самом деле, лучше уточнять у города, так как этот объект полностью муниципальный», — объяснили в департаменте. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой предоставить подробности по проекту и раскрыть даты строительства. На момент публикации новости ответ не поступил. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.

В Екатеринбурге в районе пересечения продленной улицы Амундсена с ЕКАД появится транспортная развязка. О том, что проект примыкания согласован, URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Управление автодорог согласовывало проект примыкания в виде развязки, но как оно будет на самом деле, лучше уточнять у города, так как этот объект полностью муниципальный», — объяснили в департаменте. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой предоставить подробности по проекту и раскрыть даты строительства. На момент публикации новости ответ не поступил. Согласно планам, сначала строителям нужно будет продлить улицу Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАД. Строительство развязки на пересечении Амундсена и ЕКАД станет следующим этапом.