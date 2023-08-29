29 августа 2023

Рядом с бывшим пермским предприятием обнаружили боеприпас

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела
На месте обнаружения снаряда работают МЧС и полиция Фото:

Жители Перми нашли на одной из улиц города снаряд. Боеприпас был обнаружен на месте бывшего мясокомбината в Дзержинском районе.

«В Перми на месте бывшего мясокомбината по адресу улица Дзержинского, 31 был обнаружен снаряд», — сообщает «ВКурсе.ру». Сейчас на месте работают бригада ГУ МЧС по Пермскому краю.

Также сообщается, что снаряд обнаружен без взрывателя. На месте дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. В УМВД по Перми направлен запрос.

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Жители Перми нашли на одной из улиц города снаряд. Боеприпас был обнаружен на месте бывшего мясокомбината в Дзержинском районе. «В Перми на месте бывшего мясокомбината по адресу улица Дзержинского, 31 был обнаружен снаряд», — сообщает «ВКурсе.ру». Сейчас на месте работают бригада ГУ МЧС по Пермскому краю. Также сообщается, что снаряд обнаружен без взрывателя. На месте дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. В УМВД по Перми направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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