Рядом с бывшим пермским предприятием обнаружили боеприпас

30 августа 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

На месте обнаружения снаряда работают МЧС и полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Перми нашли на одной из улиц города снаряд. Боеприпас был обнаружен на месте бывшего мясокомбината в Дзержинском районе. «В Перми на месте бывшего мясокомбината по адресу улица Дзержинского, 31 был обнаружен снаряд», — сообщает «ВКурсе.ру». Сейчас на месте работают бригада ГУ МЧС по Пермскому краю. Также сообщается, что снаряд обнаружен без взрывателя. На месте дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. В УМВД по Перми направлен запрос.

Жители Перми нашли на одной из улиц города снаряд. Боеприпас был обнаружен на месте бывшего мясокомбината в Дзержинском районе. «В Перми на месте бывшего мясокомбината по адресу улица Дзержинского, 31 был обнаружен снаряд», — сообщает «ВКурсе.ру». Сейчас на месте работают бригада ГУ МЧС по Пермскому краю. Также сообщается, что снаряд обнаружен без взрывателя. На месте дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. В УМВД по Перми направлен запрос.