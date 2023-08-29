Рядом с бывшим пермским предприятием обнаружили боеприпас

На месте обнаружения снаряда работают МЧС и полиция
Жители Перми нашли на одной из улиц города снаряд. Боеприпас был обнаружен на месте бывшего мясокомбината в Дзержинском районе.
«В Перми на месте бывшего мясокомбината по адресу улица Дзержинского, 31 был обнаружен снаряд», — сообщает «ВКурсе.ру». Сейчас на месте работают бригада ГУ МЧС по Пермскому краю.
Также сообщается, что снаряд обнаружен без взрывателя. На месте дежурят сотрудники скорой помощи и полиции. В УМВД по Перми направлен запрос.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.