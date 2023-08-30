В Пермском крае жители Донбасса смогут выбрать своих депутатов

30 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Голосование будет идти четыре дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае жители могут выбрать депутатов в органы Херсонской и Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого будет организована работа экстерриториального избирательного участка, сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале. «В Пермском крае будет организована работа экстерриториального избирательного участка для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, прибывших в Прикамье из данных регионов», — говорится telegram-канале. Участок будет расположен в Перми по адресу улица Борчанинова, 8. Проголосовать можно будет в течение четырех дней — с 1 по 4 сентября. В Первые три дня участок будет открыт для избирателей с 8:00 до 20:00, а в последний день — до 15:00. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были вошли в состав РФ осенью 2022 года. Это произошло в результате проведенных референдумов.

В Пермском крае жители могут выбрать депутатов в органы Херсонской и Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого будет организована работа экстерриториального избирательного участка, сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале. «В Пермском крае будет организована работа экстерриториального избирательного участка для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, прибывших в Прикамье из данных регионов», — говорится telegram-канале. Участок будет расположен в Перми по адресу улица Борчанинова, 8. Проголосовать можно будет в течение четырех дней — с 1 по 4 сентября. В Первые три дня участок будет открыт для избирателей с 8:00 до 20:00, а в последний день — до 15:00. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были вошли в состав РФ осенью 2022 года. Это произошло в результате проведенных референдумов.