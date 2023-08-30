В Пермском крае жители Донбасса смогут выбрать своих депутатов

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Голосование будет идти четыре дня Фото:

В Пермском крае жители могут выбрать депутатов в органы Херсонской и Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого будет организована работа экстерриториального избирательного участка, сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале.

«В Пермском крае будет организована работа экстерриториального избирательного участка для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, прибывших в Прикамье из данных регионов», — говорится telegram-канале. Участок будет расположен в Перми по адресу улица Борчанинова, 8.

Проголосовать можно будет в течение четырех дней — с 1 по 4 сентября. В Первые три дня участок будет открыт для избирателей с 8:00 до 20:00, а в последний день — до 15:00.

Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были вошли в состав РФ осенью 2022 года. Это произошло в результате проведенных референдумов.

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В Пермском крае жители могут выбрать депутатов в органы Херсонской и Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого будет организована работа экстерриториального избирательного участка, сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале. «В Пермском крае будет организована работа экстерриториального избирательного участка для голосования избирателей на выборах депутатов законодательных органов Донецкой, Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, прибывших в Прикамье из данных регионов», — говорится telegram-канале. Участок будет расположен в Перми по адресу улица Борчанинова, 8. Проголосовать можно будет в течение четырех дней — с 1 по 4 сентября. В Первые три дня участок будет открыт для избирателей с 8:00 до 20:00, а в последний день — до 15:00. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были вошли в состав РФ осенью 2022 года. Это произошло в результате проведенных референдумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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