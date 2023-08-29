В Кургане хотят лишить директоров школ и детсадов премий на праздники и юбилеи

В образовательных учреждениях Кургана введут единую стимулирующую выплату директорам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане предлагают установить единую стимулирующую выплату для руководителей образовательных организаций по показателям эффективности работы. При этом премирование к профессиональному празднику и юбилеям будет отменено, а размер оклада для руководителей станет фиксированным. Новые изменения в положение об оплате труда обсудили депутаты Курганской гордумы на комиссии по социальной политики, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается устанавливать должностной оклад руководителя от фиксированного минимального оклада, размер которого будет устанавливаться постановлением администрации Кургана, а не рассчитывать оклад от средней зарплаты педагогических работников в соответствующей сфере, как было ранее. Несколько единовременных стимулирующих выплат по разным основаниям (на сегодняшний день действует премирование к профессиональному празднику и по достижении возраста 55 и 60 лет) предлагается заменить единой стимулирующей выплатой за интенсивность и высокие результаты работы, увеличив предельный размер выплаты с 4 до 6 должностных окладов в год», — пояснила заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики департамента соцполитики администрации города Кургана Елена Останина.

Останина подчеркнула, что новое положение об оплате труда поможет привести в соответствие зарплату руководителей укрупненных учреждений. В нем прописаны коэффициенты масштаба управления, которые будут применять для расчета зарплат. Однако, значительного роста зарплат положение не предусматривает, дополнительных расходов бюджета не потребуется. Проект будет внесен на рассмотрение Курганской городской думы.