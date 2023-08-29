29 августа 2023

Курганцы пожаловались на камни, падающие с городского недостроя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой по улице Куйбышева. Курган, долгострой, улица куйбышева 10
В Кургане с недостроенного здания летят блоки Фото:

Жители Кургана сообщили, что с недостроенного здания по улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Информация появилась в городском паблике.

«Осторожно. Сдуло с края балкона шлакоблоки. Могут еще упасть. Куйбышева, 15», — пишут горожане в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». К посту приложены несколько снимков с места происшествия.

Прохожие сняли место падения блоков на пешеходный тротуар. Также они зафиксировали лежащие блоки на краю недостроенного балкона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы жалуются на давку в городских автобусах. Видео, снятое в салоне автобуса, разместили в соцсетях.

В Кургане с недостроенного здания летят осколки блоков
В Кургане с недостроенного здания летят осколки блоков
Горожане считают, что камни падают с балкона недостроенного в Кургане здания
Горожане считают, что камни падают с балкона недостроенного в Кургане здания

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Жители Кургана сообщили, что с недостроенного здания по улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Информация появилась в городском паблике. «Осторожно. Сдуло с края балкона шлакоблоки. Могут еще упасть. Куйбышева, 15», — пишут горожане в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». К посту приложены несколько снимков с места происшествия. Прохожие сняли место падения блоков на пешеходный тротуар. Также они зафиксировали лежащие блоки на краю недостроенного балкона. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы жалуются на давку в городских автобусах. Видео, снятое в салоне автобуса, разместили в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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