В Кургане с недостроенного здания летят блоки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана сообщили, что с недостроенного здания по улице Куйбышева на пешеходный тротуар падают строительные блоки и их обломки. Информация появилась в городском паблике.

«Осторожно. Сдуло с края балкона шлакоблоки. Могут еще упасть. Куйбышева, 15», — пишут горожане в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». К посту приложены несколько снимков с места происшествия.

Прохожие сняли место падения блоков на пешеходный тротуар. Также они зафиксировали лежащие блоки на краю недостроенного балкона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы жалуются на давку в городских автобусах. Видео, снятое в салоне автобуса, разместили в соцсетях.

В Кургане с недостроенного здания летят осколки блоков фото: VK «Инцидент Курган»