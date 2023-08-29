В ХМАО ночью перекроют крупную трассу

На автодороге Сургут-Нижневартовск в ХМАО 3 сентября ночью ограничат движение автомобилей. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что трассу перекроют из-за ремонта.
«В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автодороги Сургут — Нижневартовск 3 сентября в период с 00.00 до 03.00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок», — указано в публикации.
Специалисты ремонтируют с 213 по 217 километр трассы. Ночью 3 сентября дорожные рабочие будут демонтировать металлические рамные конструкции, установленные на дороге.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.
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