29 августа 2023

В ХМАО ночью перекроют крупную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу Сургут-Нижневартовск ночью закроют на ремонт Фото:

На автодороге Сургут-Нижневартовск в ХМАО 3 сентября ночью ограничат движение автомобилей. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что трассу перекроют из-за ремонта.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автодороги Сургут — Нижневартовск 3 сентября в период с 00.00 до 03.00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок», — указано в публикации.

Специалисты ремонтируют с 213 по 217 километр трассы. Ночью 3 сентября дорожные рабочие будут демонтировать металлические рамные конструкции, установленные на дороге.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.

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На автодороге Сургут-Нижневартовск в ХМАО 3 сентября ночью ограничат движение автомобилей. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что трассу перекроют из-за ремонта. «В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автодороги Сургут — Нижневартовск 3 сентября в период с 00.00 до 03.00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок», — указано в публикации. Специалисты ремонтируют с 213 по 217 километр трассы. Ночью 3 сентября дорожные рабочие будут демонтировать металлические рамные конструкции, установленные на дороге. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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