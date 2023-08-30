Властям Златоуста высказали претензии из-за банкротства поставщика тепла

В нерасторопности руководителей мэрии Златоуста энергетики увидели причину банкротства поставщика тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Властям Златоуста (Челябинская область) высказали претензии из-за грядущего банкротства поставщика тепла и горячей воды МУП «Коммунальные сети» («КС»). Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта», нерасторопность мэрии напрямую сказалась на росте задолженности предприятия.

«МУП „Коммунальные сети“ задолжало энергетикам порядка 40 миллионов рублей. Считаем, что такая ситуация сложилась по вине администрации города, которая сначала лишила муниципальное предприятие котельных, передав их в ООО „Теплоэнергетик“, а после — денежных средств, наделив частную компанию статусом единой теплоснабжающей организации», — отметили URA.RU в «Уралэнергосбыте».

Основной причиной доведения МУПа до банкротства энергетики назвали искусственное разделение источников тепла и теплосетей. В «Уралэнергосбыта» напомнили о том, что федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев давал рекомендации по нормализации ситуации еще три месяца назад, однако они не исполнены.

«Котельные из МУП „КС“ в ООО „Теплоэнергетик“ никогда не передавались. Кроме того, в городе разработан и реализуется эффективный план мероприятий по сокращению задолженности за топливно-энергетические ресурсы, а также недопущению ее роста. В частности, к таковым относится строительство и ввод в эксплуатацию газовых котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт», — сказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

О происходящем высказался директор «Теплоэнергетика» Михаил Попов. Он сообщил URA.RU, что в случае признания «КС» банкротом следом таковым станет и «Теплоэнергетик», так как «Коммунальные сети» должны ему 200 млн рублей. Задолженность сформировалась из недоплаченных платежей по возмещению потерь теплосетей.

Ситуация с долгами стала предметом разбирательства в областной прокуратуре. Златоуст возглавляет список основных должников за газ перед компанией «Новатэк-Челябинск». Также в списке находятся Верхний Уфалей и Миасс. Гендиректор Вадим Ромасенко отметил, что в структуре потребления доля теплоснабжающих организаций составляет всего 9%, однако в общем долговом бремени их доля — 43%. В судебном порядке к теплоснабжающим организациям подано 1724 исков на сумму 2,928 млн рублей. Суд вынес решений на взыскание на общую сумму 2,53 млн рублей.

МУП снабжает теплом и горячей водой металлургический район Златоуста. В августе компания уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Кредиторами являются «Новатэк-Челябинск», «Уралэнергосбыт» и «ЗЭМЗ-Энерго».