Кремль сохранил легитимность российских выборов в условиях СВО

Несмотря на предсказуемость итогов губернаторских кампаний-2023 в России, легитимность выборов в стране сохраняется. Такую оценку URA.RU дал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Основная задача выборов — выявить текущие политические пристрастия граждан. Если кандидат в целом соответствует настроениям граждан — то выборы легитимны. Главное, не должно быть существенных нарушений и перекосов», — поделился Костин.
Политолог привел в пример текущие выборы мэра Москвы, результат которых, по его словам, очевиден: победит Сергей Собянин. При этом выборы сохраняют свою легитимность. «Его программа поддерживается. В городе реализуются крупные инфраструктурные проекты. Как раз эта предсказуемость и понятность — признак и фактор легитимности выборов. А непредсказуемость и непонятность, когда люди задаются вопросом, почему тот или иной кандидат стал губернатором, — говорит о нелегитимности выборов», — сообщил Костин.
В опубликованном ранее докладе ФоРГО говорилось о предсказуемости результатов губернаторских выборов-2023. Переизбирающиеся на новый срок губернаторы с высокой долей вероятности не только вновь станут высшими должностными лицами, но и улучшат свой результат в сравнении с 2018 годом.
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