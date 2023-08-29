Авиакомпания изменила время вылета рейса
В Тюмени рейс авиакомпании Utair, следующего до Казани, задержали на два часа. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Казань. Вылет по расписанию: 18:50. Расчетное время вылета: 21:00. Задерживается», — указано на сайте аэропорта.
В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что авиакомпания самостоятельно изменила время вылета. В адрес Utair направлен запрос, ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.