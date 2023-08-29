29 августа 2023

В Тюмени задержали рейс до Казани. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, utair, аэропорт рощино, ютейр, самолет, стройка, ютэйр
Авиакомпания изменила время вылета рейса Фото:

В Тюмени рейс авиакомпании Utair, следующего до Казани, задержали на два часа. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Казань. Вылет по расписанию: 18:50. Расчетное время вылета: 21:00. Задерживается», — указано на сайте аэропорта.

В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что авиакомпания самостоятельно изменила время вылета. В адрес Utair направлен запрос, ответ на него ожидается.

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В Тюмени рейс авиакомпании Utair, следующего до Казани, задержали на два часа. Информация об этом представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Казань. Вылет по расписанию: 18:50. Расчетное время вылета: 21:00. Задерживается», — указано на сайте аэропорта. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что авиакомпания самостоятельно изменила время вылета. В адрес Utair направлен запрос, ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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