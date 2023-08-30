В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом. Фото

30 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Сортировке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле дома №14 по улице Техническая в Екатеринбурге автобус №082 столкнулся с иномаркой Nissan. Машины получили повреждения, на месте работают инспекторы ГИБДД. Информация об аварии появилась в официальном telegram-канале ведомства. «На улице Техническая в районе дома 14 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Nissan. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства автоаварии, устанавливают наличие пострадавших», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре Свердловской области организовали проверку по факту аварии. Помощь врачей понадобилась шести людям, в том числе водителю легкового автомобиля и двум детям. По предварительным данным, водитель автобуса, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с Nissan. Авария произошла на улице Техническая Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области; https://t.me/gibdd_66

Возле дома №14 по улице Техническая в Екатеринбурге автобус №082 столкнулся с иномаркой Nissan. Машины получили повреждения, на месте работают инспекторы ГИБДД. Информация об аварии появилась в официальном telegram-канале ведомства. «На улице Техническая в районе дома 14 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Nissan. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства автоаварии, устанавливают наличие пострадавших», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре Свердловской области организовали проверку по факту аварии. Помощь врачей понадобилась шести людям, в том числе водителю легкового автомобиля и двум детям. По предварительным данным, водитель автобуса, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с Nissan.