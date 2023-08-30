Возле дома №14 по улице Техническая в Екатеринбурге автобус №082 столкнулся с иномаркой Nissan. Машины получили повреждения, на месте работают инспекторы ГИБДД. Информация об аварии появилась в официальном telegram-канале ведомства.
«На улице Техническая в районе дома 14 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Nissan. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства автоаварии, устанавливают наличие пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре Свердловской области организовали проверку по факту аварии. Помощь врачей понадобилась шести людям, в том числе водителю легкового автомобиля и двум детям. По предварительным данным, водитель автобуса, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с Nissan.
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