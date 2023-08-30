В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом. Фото

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
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Возле дома №14 по улице Техническая в Екатеринбурге автобус №082 столкнулся с иномаркой Nissan. Машины получили повреждения, на месте работают инспекторы ГИБДД. Информация об аварии появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«На улице Техническая в районе дома 14 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Nissan. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства автоаварии, устанавливают наличие пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Свердловской области организовали проверку по факту аварии. Помощь врачей понадобилась шести людям, в том числе водителю легкового автомобиля и двум детям. По предварительным данным, водитель автобуса, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с Nissan.

Авария произошла на улице Техническая
Авария произошла на улице Техническая
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Возле дома №14 по улице Техническая в Екатеринбурге автобус №082 столкнулся с иномаркой Nissan. Машины получили повреждения, на месте работают инспекторы ГИБДД. Информация об аварии появилась в официальном telegram-канале ведомства. «На улице Техническая в районе дома 14 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Nissan. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства автоаварии, устанавливают наличие пострадавших», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре Свердловской области организовали проверку по факту аварии. Помощь врачей понадобилась шести людям, в том числе водителю легкового автомобиля и двум детям. По предварительным данным, водитель автобуса, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с Nissan.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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