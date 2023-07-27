Курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. Карта

28 июля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Кургане перекрыли очередной участок дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перекроют участок дороги по улице Дзержинского. Это связано с аварийной ситуацией на коллекторе. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1 500 мм по улице Дзержинского с 09:00 31 июля до 00:00 29 августа будет закрыто движение автотранспорта. Проезд машин будет закрыт от улицы Дзержинского, 2 до перекрестка с Ястржембского», — указано на сайте компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Там меняют изношенные сети.

В Кургане перекроют участок дороги по улице Дзержинского. Это связано с аварийной ситуацией на коллекторе. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1 500 мм по улице Дзержинского с 09:00 31 июля до 00:00 29 августа будет закрыто движение автотранспорта. Проезд машин будет закрыт от улицы Дзержинского, 2 до перекрестка с Ястржембского», — указано на сайте компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Там меняют изношенные сети.