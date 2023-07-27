27 июля 2023

Курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
В Кургане перекрыли очередной участок дороги Фото:

В Кургане перекроют участок дороги по улице Дзержинского. Это связано с аварийной ситуацией на коллекторе. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1 500 мм по улице Дзержинского с 09:00 31 июля до 00:00 29 августа будет закрыто движение автотранспорта. Проезд машин будет закрыт от улицы Дзержинского, 2 до перекрестка с Ястржембского», — указано на сайте компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Там меняют изношенные сети.

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В Кургане перекроют участок дороги по улице Дзержинского. Это связано с аварийной ситуацией на коллекторе. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1 500 мм по улице Дзержинского с 09:00 31 июля до 00:00 29 августа будет закрыто движение автотранспорта. Проезд машин будет закрыт от улицы Дзержинского, 2 до перекрестка с Ястржембского», — указано на сайте компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Там меняют изношенные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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